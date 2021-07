Processo seletivo de Barra Mansa tem 2.491 candidatos inscritos

Matéria publicada em 2 de julho de 2021, 14:13 horas

Resultado preliminar será divulgado na próxima terça-feira (06)

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) registrou recorde no número de inscritos para o processo seletivo, em Barra Mansa. Segundo a Pasta, foi um total de 2.491 cadastros, sendo que a maior procura foi para o cargo de agente administrativo, que teve 790 usuários cadastrados, seguido por agente educador com 507 e auxiliar de serviços gerais com 490.

O secretário da SMASDH, J Chagas, comentou sobre a avaliação do processo seletivo.

– Temos uma equipe muito boa formando a comissão para avaliar as inscrições e verificar quem realmente passou, sem influências externas. Nosso processo visa principalmente a lisura e a legislação vigente, garantindo assim que só assumam as vagas quem realmente tem perfil para isso – destacou.

Resultado preliminar

O resultado preliminar será divulgado na próxima terça-feira, 06, na sede da SMASDH e no site da Prefeitura de Barra Mansa. Quem não concordar com o resultado poderá realizar o pedido de recurso entre os dias 7 e 8 de julho. Já o resultado final estará à disposição na sexta-feira, 09. Os casos de empate serão resolvidos tendo como requisito a idade. O desempate será em favor do candidato mais idoso, e, persistindo, pela ordem de inscrição.

Vagas

As vagas e o cadastro de reserva serão preenchidos de acordo com a disponibilidade financeira, a necessidade de preenchimento por ordem de prioridade e respeitando os dispositivos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Todos os contratos serão regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Convocação

Os convocados terão 48 horas para se apresentarem. Caso contrário, será chamado o próximo na ordem de classificação. Se por qualquer impedimento o candidato selecionado, mesmo tendo comparecido à convocação, não puder iniciar as atividades no prazo de 48 horas, será considerado desclassificado, sendo convocado o próximo na ordem de classificação.