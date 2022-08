Procurador-geral de Justiça se encontra com promotores em visita ao Sul Fluminense

Matéria publicada em 31 de agosto de 2022, 11:13 horas

Sul Fluminense – O procurador-geral de Justiça Luciano Mattos, visita, nesta quarta-feira (31/08), os municípios de Volta Redonda, Pinheiral e Rio Claro, na região Sul Fluminense. Na quinta-feira (01/09), o PGJ percorre as Promotorias de Justiça de Barra Mansa, Porto Real/ Quatis, Resende e Itatiaia.

Ao final das visitas, Luciano Mattos se reunirá com os promotores da região. O encontro acontecerá nesta quarta-feira, às 18h no Centro Regional de Apoio Administrativo e Institucional (CRAAI) de Volta Redonda, na Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, nº 629, Aterrado.

O objetivo é estreitar os laços da Administração Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) com os promotores locais. Serão apresentadas diversas estruturas de apoio e inovações em curso na instituição para o aprimoramento da atuação do MPRJ nessas regiões, com ênfase no atendimento às demandas da população. Luciano Mattos também vai coletar sugestões e reivindicações dos promotores.

Visitas anteriores

Nas viagens de Luciano Mattos pelo interior do estado, realizadas nos dias 23, 24 e 25/08, foram visitadas as Promotorias de Justiça localizadas no Norte e Noroeste Fluminense. Nos dias 17 e 18/08, o PGJ esteve nos municípios da Costa Verde. Em 02/08, foram visitadas as Promotorias de Justiça de Magé, Guapimirim e Cachoeiras de Macacu. Até o momento, além dos municípios já citados, Luciano Mattos esteve nas unidades do MPRJ que integram os CRAAIs de Macaé, Cabo Frio, Nova Friburgo, Petrópolis e Niterói.

Por MPRJ