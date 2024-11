Produção de vigas avança nas obras da Serra das Araras

Sul Fluminense – As obras na Serra das Araras avançam com a concretagem da primeira viga de 120 toneladas, que será utilizada nos novos viadutos das pistas de subida e descida. Produzida no canteiro de obras, a viga tem 41,80 metros de extensão e integra o projeto que prevê a produção de mais de 500 vigas para 24 novos viadutos. A construção já conta com mais de mil colaboradores e alcançou 12% de execução desde o início, em abril.

Além do avanço das obras, a CCR RioSP informa que nesta quinta-feira (21) haverá detonação de rochas na Serra das Araras, e excepcionalmente, também na sexta-feira (22).

Na quinta-feira (21), o desmonte de rocha ocorrerá no horário tradicional – das 14h às 16h. Na sexta-feira (22), o horário será diferente – das 14h às 15h – uma hora a menos.

Na próxima semana as detonações ocorrerão nos dias 26, 27 e 28, (terça, quarta e quinta-feira) respectivamente. Sempre das 14h às 16h.

Para as operações de desmonte de rocha, a concessionária utiliza a técnica de ‘fogo cuidadoso’ – quando há controle de vibração e redução de ruído. Toda operação foi previamente alinhada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ANTT, prefeituras das cidades lindeiras e órgãos competentes.

Durante o desmonte há o fechamento da pista de subida da Serra das Araras na altura do km 226, das 14h às 16h. A pista no sentido Rio de Janeiro da Serra das Araras permanece operando normalmente. A CCR RioSP reforça que para receber notificações sobre a detonação de rochas basta baixar o AAP CCR Rodovias e ativar o botão de notificações.