Matéria publicada em 30 de abril de 2021, 08:59 horas

Porto Real- Uma parceria entre as Secretarias Municipais de Assistência Social Direitos Humanos e Habitação, SMASDHH, e de Educação, Cultura e Turismo, SMECT, realizaram na manhã de quinta-feira, dia 29, um curso de capacitação com o tema Diversidade e Inclusão Social, direcionado a todos os professores dos programas sociais desenvolvidos atualmente.

O curso foi acompanhado pelo Coordenador dos Programas sociais Jadson Leopoldinho, o professor Jajá, e a subsecretária da SMASDHH, Aline Gabrig, e foi ministrado pela Coordenadora da área de Educação Especial do município, Luciana da Silva Nicomedes.

Através da exibição de slides junto aos professores que participaram do curso, a coordenadora explicou que o processo de inclusão deve começar na família, passar pela escola e chegar até a sociedade. “Incluir é diferente de aceitar” – frisou Luciana, explicando que incluir é trocar experiências sem medo de interagir com as diferenças.

“A inclusão é um privilégio, porque é através dela que há o enriquecimento da capacidade humana”, afirmou a coordenadora e comentou que houve uma grande mudança a partir do momento que a sociedade começou a entender que as interações sociais devem partir do princípio do respeito aos direitos e da liberdade das pessoas.