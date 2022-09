Professores do UBM devem retornar à sala de aula na próxima terça-feira

Matéria publicada em 3 de setembro de 2022, 14:17 horas

Em acordo feito na Justiça do Trabalho, e aceito em assembleia com a categoria, instituição se comprometeu a pagar salários atrasados no dia 5

Barra Mansa – A greve dos professores do Centro Universitário de Barra Mansa (UBM) e do Colégio de Aplicação, que teve início no dia 11 de agosto, pode estar perto do fim, conforme informou o Sindicato dos Professores do Sul Fluminense (Simpro). De acordo com o diretor do sindicato, José Batista Dalboni, a instituição assumiu na Justiça do Trabalho pagar na terça-feira, dia 5, os salários dos professores referentes ao mês abril, maio e junho de 2022.

A greve dos profissionais foi deflagrada, após várias tentativas de negociação com o UBM, que deve aos cerca de 110 professores cinco folhas de pagamento.

– Desde abril eles estavam fazendo propostas que não eram cumpridas. No último dia 28 de agosto, em audiência na Justiça do Trabalho, a direção se comprometeu a fazer esses depósitos na segunda-feira, referente a três meses. Se eles cumprirem as aulas voltam ao normal na terça-feira, dia 6. Mas, se eles não pagarem, tanto os professores da universidade, quanto do Colégio de Aplicação, a greve será mantida até que se faça outra audiência – esclareceu o diretor.

Além desses pagamentos, a instituição se comprometeu a cumprir o acordo de depositar os meses de julho e agosto até dia 20/09/2022; o 13º salário/2021 e 1/3 de férias até dia 15/10/2022. Em caso de não pagamento haverá uma multa de 50% e, ainda conforme ficou acordado, os dias de greve não serão descontados dos professores.

– Isso tudo só aconteceu porque a situação já estava insustentável. O Sindicato vai acompanhar se o acordo será cumprido e vamos continuar prestando a assistência necessária aos profissionais – completou o diretor.

Pais de alunos do Colégio de Aplicação UBM se reúnem em protesto pela falta de professores

Um grupo de pais e responsáveis por alunos do Colégio UBM, em Barra Mansa, se reuniu na tarde do dia 19 de agosto, em frente à instituição, para cobrar um retorno das aulas com a presença dos professores em sala. O encontro foi organizado através de um grupo criado em um aplicativo de conversa, pelos pais, após terem sido informados, pelos próprios funcionários da unidade, de que a direção estaria recrutando estagiários, que precisam cumprir cargas horárias, para dar aulas para os alunos.

– Nós criamos o grupo para que pudéssemos reunir o máximo possível de pessoas. É um absurdo o que estão fazendo com os nossos filhos. Entendemos a situação dos professores, que estão sem salário desde maio, sem receber férias e décimo terceiro, mas nossos filhos não podem ser prejudicados. A direção precisa resolver essa situação e não podemos aceitar isso de forma alguma – disse uma das organizadoras do movimento, que preferiu não se identificar.

A enfermeira Camila Macedo da Silva Serafim, de 36 anos, é mãe de uma aluna de 12 anos, que cursa o 8º ano do Ensino Fundamental. Embora tenha prestado apoio aos outros pais, ela tomou a decisão de transferir a estudante para outra escola. Segundo ela, o problema com os professores vem se arrastando desde o primeiro semestre, o que já estaria prejudicando o aprendizado não só da sua filha, como também de outros alunos.