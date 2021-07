Profissionais da SMS-VR participam de capacitação em puericultura

Matéria publicada em 20 de julho de 2021, 09:08 horas

Todos os profissionais médicos e enfermeiros da Atenção Básica serão capacitados

Volta Redonda- Médicos e enfermeiros da Atenção Básica em Saúde da Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda estão sendo capacitados em puericultura.

De acordo com a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a atualização em puericultura para todos os médicos e enfermeiros iniciou em junho e já beneficiou 25 profissionais.

Para esta quarta-feira, dia 21, e na próxima semana, dia 28, mais de 30 já se inscreveram para a capacitação. A atualização é realizada nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) do Conforto, Açude I e Santo Agostinho.

De acordo com a coordenadora do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente (Paismca), da Secretaria Municipal de Saúde, a enfermeira Vanessa Huguenin, os profissionais se inscrevem previamente para, no dia da capacitação, atuarem em uma destas três unidades.

“Nos dias marcados, estas unidades recebem recém nascidos encaminhados pelo Hospital São João Batista que são assistidos pelos profissionais com a supervisão de monitores que já passaram pelo treinamento e, agora, são multiplicadores da atualização”, explicou Vanessa, lembrando que ainda há vagas para o dia 28.

Os profissionais da Atenção Básica devem estar capacitados para atender a gestante, a criança na primeira e na segunda infância, adolescentes, jovens, pessoas na fase adulta e idosos. E a puericultura, que está sendo tratada na atualização, consiste numa subespecialidade da pediatria, que se preocupa com o acompanhamento integral do processo de desenvolvimento infantil. Busca analisar o processo de crescimento, o desenvolvimento físico e motor, a linguagem, a afetividade e a aprendizagem cognitiva da criança.