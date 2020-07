Profissionais de saúde começam a ser testados em massa para Covid-19, em Barra Mansa

Matéria publicada em 8 de julho de 2020, 17:41 horas

Barra Mansa– Os profissionais da saúde começaram a ser testados para Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nesta quarta-feira, dia 08, em Barra Mansa. Neste primeiro dia, foram feitos 45 testes, sendo 44 negativos e um resultado positivo, que foi encaminhado para o Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na região Leste. A meta, segundo a prefeitura, é atingir três mil agentes.

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Gomes, destacou o cuidado que a Secretaria tem com o servidor que está atuando na linha de frente durante a pandemia.

– A testagem em massa preserva o funcionário da pasta e o usuário atendido pelo sistema de Saúde. Os profissionais que tiverem resultados positivos serão afastados momentaneamente do trabalho e entrarão em isolamento – frisou Sérgio.

A gerente de Vigilância em Saúde, Juliana Machado Ferreira, pontuou que os testes serão aplicados no local de trabalho do profissional.

– Os exames são promovidos com o objetivo de não haver aglomerações. Por isso, a testagem acontecerá nas Unidades de Saúde dos bairros, Hemonúcleo, Farmácia Municipal, Policlínica do Nove de Abril e Sirenes dos bairros Boa Sorte e Vila Nova. Também fazem parte do cronograma os funcionários do Laboratório Municipal e da antiga Secretaria de Saúde, situada na Rua Pinto Ribeiro – ressaltou.

Em virtude do sistema de plantão, os hospitais, o Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na Região Leste, e UPA Centro, terão um sistema diferenciado para a realização de testes, informou à Prefeitura de Barra Mansa.