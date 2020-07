Profissionais de Saúde serão testados para Covid-19, a partir desta quarta-feira, em Barra Mansa

Matéria publicada em 7 de julho de 2020, 14:57 horas

Barra Mansa- Conforme informado em transmissão ao vivo nas redes sociais do prefeito Rodrigo Drable, todos os profissionais de saúde serão testados em massa para Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, a partir desta quarta-feira, dia 08, em Barra Mansa.

Segundo a prefeitura, a meta é testar pelo menos três mil agentes. De acordo com dados da Vigilância em Saúde de Barra Mansa, pelo menos 55 profissionais da linha de frente do combate à Covid-19 já foram acometidos pela doença, sem registro de óbitos. Os testes serão aplicados no próprio local de atuação do profissional, de acordo com o secretário municipal de Saúde, Sérgio Gomes.

– Estamos traçando um planejamento a fim de evitar o deslocamento dos profissionais e situações que, eventualmente, possam causar aglomerações. Por isto, a testagem acontecerá nas Unidades de Saúde dos bairros, Hemonúcleo, Farmácia Municipal, Policlínica do Nove de Abril e Sirenes dos bairros Boa Sorte e Vila Nova. Também estão inseridos neste cronograma os funcionários do Laboratório Municipal, que funciona no Cremeb, no Ano Bom, e da antiga Secretária de Saúde da Rua Pinto Ribeiro – disse.

Em função do sistema de plantão, os hospitais, Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na Região Leste, e UPA Centro terão um sistema diferenciado para a realização dos testes. Sérgio Gomes disse ainda que o teste reflete o cuidado da Pasta com a saúde do servidor, que está exposto diariamente a riscos de contaminação.

– A testagem em massa dos funcionários também protege os usuários da Saúde e a população em geral. Os profissionais que tiverem resultados positivos serão afastados momentaneamente de suas atividades – falou.

A expectativa da gerente de Vigilância em Saúde, Juliana Machado Ferreira, é efetuar todos os testes, no máximo, até o fim deste mês.

– Existe a possibilidade de contratação de novos profissionais para a Saúde nos próximos dias. Com isso, a testagem pode ser concluída num espaço de tempo menor – disse.

Divulgação de casos

Juliana ainda disse que a Secretaria Municipal de Saúde tem divulgado o boletim epidemiológico diariamente e que os dados também concentram informações de pacientes internados em hospital particular, que coletam exames do município.

– Só não entram em nossas estatísticas os pacientes que moram em outro município e está internado ou vem a óbito em Barra Mansa – concluiu.