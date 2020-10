Projeto Cinema Presente na Praça leva filmes para 20 municípios fluminenses

Matéria publicada em 19 de outubro de 2020, 11:03 horas

Rio- Tendo como patrocínio da Enel e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio (Sececrj), via Lei Estadual de Incentivo à Cultura, o projeto Cinema Presente na Praça leva exibições itinerantes e gratuitas de filmes nacionais a céu aberto para 20 municípios do estado do Rio.

Nos locais, é montado um painel de LED com redução de 75% de energia nas exibições. e neste domingo o projeto apresentou duas sessões em Duque de Caxias: Turma da Mônica: Laços, às 15h30 e Uma quase dupla, às 18h30. Ambos no Centro Esportivo Samucão, na Avenida 31 de Março, Parque Paulista.

Lançado no último fim de semana em Arraial do Cabo, o projeto privilegia a experiência do cinema coletivo e a céu aberto para milhares de fluminenses, valorizando o cinema brasileiro.

– O cinema dos anos 2000 ficou concentrado nos grandes centros urbanos e dentro de shoppings em multisalas de grandes grupos. Os antigos distribuidores de cinema de rua acabaram dando lugar a multinacionais – explica Felipe Flores, diretor Geral do Cinema Presente.

Seguindo todos os protocolos de segurança contra o coronavírus, o Cinema Presente na Praça terá 40 sessões a céu aberto de filmes brasileiros, 3 meses de duração, com 20 municípios contemplados. Além disso, o projeto é certificado com o Selo Verde já que opera com consumo consciente de energia e a preocupação com todas as embalagens usadas na execução.

Com a pandemia da Covid-19, a Sececrj agilizou o processo para as atualizações para manter a cultura ativa em todo o estado. Em 2020, são 44 projetos com patrocínios, com valor aproximado de R$ 31,4 milhões. Além disso, conforme a Lei 7.035/2015, 1/5 do total das aprovações é destinado ao Fundo Estadual de Cultura, hoje em cerca de R$ 5,4 milhões, sendo possível fomentar outros projetos como é o caso do edital Cultura Presente nas Redes.

– A renúncia fiscal tem sido a principal forma para investimento na cultura em todo o estado. Por isso, mesmo com a pandemia, conseguimos agilizar a liberação dos patrocínios via Lei de Incentivo à Cultura. Assim, os profissionais do setor continuam trabalhando e fomentando cultura no Rio – disse a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio.

Protocolos de segurança para as sessões do Cinema Presente na Praça, seguindo a OMS:

Distanciamento de 1 m entre as cadeiras; Túnel de descontaminação na entrada do evento; Sanitização das cadeiras antes e entre cada sessão; Uso obrigatório de álcool gel antes das sessões e uso obrigatório de máscara para todos os presentes.

Programação nas cidades

Outubro

Duque de Caxias (18/10/2020)

Itaboraí (24/10/2020)

Tanguá (25/10/2020)

São Pedro de Aldeia (31/10/2020)

Novembro

Cabo Frio (01/11/2020)

Búzios (02/11/2020)

Casemiro de Abreu (07/11/2020)

Silva Jardim (08/11/2020)

Campos (21/11/2020)

Macaé (22/11/2020)

São José do Rio Preto (28/11/2020)

Areal (29/11/2020)

Dezembro

Bom Jesus de Itabapoana (05/12/2020)

Bom Jardim (06/12/2020)

São Antonio de Pádua (10/12/2020)

Miracema (11/12/2020)

São José de Ubá (12/12/2020)