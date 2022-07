Projeto de ampliação do Hospital Municipal de Porto Real teve início nesta semana

Matéria publicada em 27 de julho de 2022, 17:05 horas

Porto Real- O Secretário de Obras e Serviços Públicos de Porto Real (SMOSP), Antônio Sebastião da Silva, Silvinho, esteve presente na última terça, 26, acompanhando as primeiras ações do projeto de ampliação dos leitos de CTI no Hospital Municipal São Francisco de Assis. Silvinho fez uma visita técnica junto a empresa responsável pela reforma e ampliação do Hospital, que iniciou a implantação do canteiro de obras no local.

A empresa destaca que a princípio, os profissionais farão o recebimento dos materiais utilizados, e em seguida, será feito o isolamento das áreas do Hospital que passarão pela ampliação. “Essa é mais uma obra em parceria com o Governo de Estado, onde nosso objetivo é levar mais qualidade de vida aos nossos munícipes. Há anos o Hospital não recebia um investimento desse porte e tenho certeza que a Saúde municipal voltará a ser referência como foi na época do meu pai, Jorge Serfiotis”, explica o prefeito Alexandre Serfiotis.