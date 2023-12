Projeto prevê que usuário terá redução na conta se faltar energia

Estado do Rio – A Alerj aprovou, nesta quinta-feira (14), em primeira discussão, o projeto de lei de autoria da deputada Célia Jordão (PL) que estabelece multa indenizatória ao consumidor na hipótese de falha no fornecimento de energia. O usuário seria o beneficiado, com valores correspondentes a cinco vezes o que ele pagaria durante o período de falta de energia, com base no consumo dos últimos seis meses. O valor da multa será compensado como crédito na fatura e a multa só não será aplicada quando a interrupção do fornecimento de energia ocorrer em caso fortuito ou força maior ou por insuficiência técnica no interior da propriedade do usuário.

Célia apresentou a iniciativa após os recentes casos de maus serviços prestados pelas concessionárias de energia elétrica, em todo o Estado, que deixaram centenas de consumidores sem luz por mais de 10 dias, em alguns municípios.

“Não são poucas as queixas dos usuários nas diversas regiões do Estado do Rio de Janeiro que relatam constantes quedas de energia e interrupção do referido serviço que chega a levar dias para serem normalizados. O estabelecimento da referida multa, inclusive, tem por objetivo criar esse mecanismo impositivo para que as concessionárias realizem o investimento necessário nas redes elétricas, evitando que ocorra falha na prestação desse serviço essencial pela falta de uma adequada manutenção”, declarou Célia.

A proposta contempla pessoas físicas e empresários, que vêm sendo muito prejudicados não somente pela falta de luz, que impede o funcionamento dos seus estabelecimentos, mas também pela falta de investimentos em toda a rede elétrica, que acabam por dificultar a expansão dos negócios para atender a demanda da população.

— O correto seria que as concessionárias prestassem um serviço de qualidade, afinal, foram contratadas e são remuneradas com as tarifas pagas pelos usuários. Mas, como os episódios de falta de energia são cada vez mais frequentes, precisamos criar mecanismos para ressarcir esses usuários por seus prejuízos. Essa proposta vem para trazer mais responsabilidade para as concessionárias, que devem zelar não só pelo fornecimento, mas pela manutenção dos serviços que prestam, realizando, inclusive, os investimentos necessários — ressaltou a deputada.