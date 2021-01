PSA se une à Fiat e se transforma em Stellantis; sindicato descarta risco imediato para empregos

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2021, 12:42 horas

Fiat, Chrysler, Jeep, Peugeot, Citroën, Opel e DS, entre outras, passarão a ser marcas de uma única empresa

Sul Fluminense – Uma operação de mercado de ações aprovada por acionistas nos Estados Unidos vai unir dois grupos da indústria automobilística internacional: a PSA Peugeot Citroën, que reúne, além dessas duas marcas, a Opel e a DS, vai se juntar à FCA, que reúne Fiat, Chrysler, Jeep e Alfa Romeo, entre outras.A operação ainda depende do aval do CADE (Conselho Administrativo de Defesa da Economia) para ter validade no Brasil. O diretor de Finanças e Administração do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Edmílson Alvarenga,que também é responsável pela PSA de Porto Real, afirmou que a mudança pode até ser positiva para os trabalhadores.

– Sou um otimista; na minha visão essa fusão pode vir pra melhorar. Sendo que no Brasil a Fiat tem uma fatia bem maior de mercado e uma rede de distribuição muito maior. Nessa situação a PSA pode se beneficiar dessa rede, caso haja a fusão das redes também. Mas isso é só um pensamento meu. Não tenho nenhuma informação oficial sobre isso – explicou.

Edmilson também disse que a troca de tecnologias entre as empresas, após a fusão, pode beneficiar a fábrica de Porto Real: “Atualmente a PSA tem um motor muito cobiçado pelo mercado, o 1.6 THP. Um propulsor turbo muito eficiente, de grande potência e econômico. Isso também pode ser uma benesse para os carros Fiat no Brasil, que hoje não contam com nenhum propulsor dessa tecnologia, enquanto a Volks e a GM já contam com seus motores turbo nos modelos pequenos e médios.Claro que isso são só suposições de minha parte. Quem sabe não pode vir a acontecer. Seria ótimo para nossa fábrica”, afirma.

Tanto o grupo PSA quanto a FCA dispõem de fábricas no Brasil. A maior delas produz veículos com a marca Fiat, em Betim, no Estado de Minas, enquanto a única fábrica do grupo PSA no Brasil fica em Porto Real.

A fusão também pode servir aos interesses dos dois grupos na pesquisa por formas mais “limpas” de mobilidade. Tanto FCA quanto PSA estão investindo pesado em motores híbridos e elétricos. A Peugeot, inclusive, já oferece uma versão completamente elétrica de seu modelo 208.