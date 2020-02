Quatis anuncia medidas para reduzir danos da chuva

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2020, 17:15 horas

Quatis- A prefeitura anunciou no começo da tarde desta segunda-feira (17), mais duas medidas decorrentes dos transtornos causados pelo temporal de domingo. Uma delas é a interdição parcial do trecho da rodovia RJ-159, conhecido como “curva do açude doce”, a um quilômetro da área urbana, no sentido centro-zona rural. A RJ-159 liga o perímetro urbano de Quatis ao distrito de Falcão.

A queda de uma barreira fez com que o asfalto cedesse numa das laterais da “curva do açude doce”. Com isso, o tráfego de veículos no trecho em questão está sendo feito em meia pista. Devido ao fato de a manutenção da Rodovia RJ-159 ser de responsabilidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o prefeito Bruno de Souza (MDB) já acionou a Fundação DER (Departamento estadual de Rodagens).

Agentes da Guarda Municipal sinalizaram o tráfego de veículos em meia pista e destacaram a importância de os motoristas reduzirem a velocidade neste ponto até a conclusão dos serviços emergenciais.

Área urbana

A chuva danificou ainda parte do manilhamento das obras de canalização do córrego que corta o bairro Jardim Pollastri em direção ao bairro Mirandópolis. As obras de canalização foram iniciadas no ano passado. A prefeitura solicitou à empresa, que venceu a licitação, que inicie ainda nesta semana a correção dos problemas. Já o trecho danificado passa por uma das laterais de uma loja, nas proximidades da Avenida Euclides Guimarães Cotia, um dos acessos principais ao Centro de Quatis, no caso de motoristas vindos da RJ-159.

A prefeitura informou que os serviços de recuperação do trecho situado na Avenida Rodovia RJ-159 perto do Clube Náutico Quatiense, no bairro Barrinha, a previsão é de que o trabalho esteja concluído ainda nesta semana. Os serviços começaram a ser feitos na semana passada, pela Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, depois que a chuva provocou alagamentos e fez com que um volume muito grande lama ficasse acumulado no local. Além da retirada da lama, a prefeitura anunciou melhorias na rede de águas pluviais da região.