Quatis restringe entrada em sete pontos de acesso o município

Matéria publicada em 1 de abril de 2020, 18:01 horas

Medida irá valer por 15 dias inicialmente

Quatis – A prefeitura iniciou na tarde desta quarta-feira, dia 01, o sistema de restrição de acesso ao município, após a assinatura do decreto foi assinado pelo prefeito Bruno de Souza (MDB). As restrições irão durar inicialmente 15 dias e vão abranger sete acessos à cidade. Um deles é pela RJ 143 – altura do viaduto da CBPO (Trevo Amparo/São Joaquim. O outro é a saída 298 – altura da Ponte Francisco Fonseca (Divisa Quatis/Porto Real),

Outro acesso que terá restrição é a saída 298 – altura da divisa Quatis/Resende, além da Estrada Quatis-Vista Alegre (altura da divisa Quatis/Barra Mansa). Na RJ 159 – altura do Pórtico Municipal (Acesso a Av. Roberto Silveira); na saída na altura da Ponte Patriarca (no distrito de Ribeirão de São Joaquim ligando São Bento/Amparo) e na altura da Ponte Maribondo (Amparo BM x Distrito de Ribeirão de São Joaquim), também vão ocorrer restrições.

Com essas interdições, os dois únicos acessos ao município serão pelo Pórtico Municipal (Av. Euclides A. Guimarães Cotia) e pela RJ 159 (altura da Ponte sobre o Rio Preto, divisa RJ/MG) que terão a circulação controlada por agentes da Guarda Municipal.

– Estamos reforçando os nossos controles sanitários para que possamos reduzir o máximo a incidência da doença em nosso município. Também queremos reforçar que o sucesso de todas essas medidas dependerá muito da colaboração dos moradores. Por isso peço que mantenham os cuidados com a higiene, mantenham o isolamento social e evitem sair de casa – afirmou o prefeito.

Circulação permitida

O decreto permite o acesso à cidade nos seguintes casos:

– Ônibus de transporte coletivo intermunicipal com capacidade reduzida, passageiros sentados e com distanciamento recomendável;

– Veículos de carga para abastecimento de comércio de funcionamento permitido;

– Transporte de valores

– Residentes do Município de Quatis a trabalho em outros municípios e cuja atividade não tenha sido suspensa;

– Residentes do Município em deslocamento, devendo observar as normas de quarentena, a fim de evita contato desnecessário com outras pessoas;

– Profissionais residentes em outros municípios que trabalham na Prefeitura de Quatis ou terceiros autorizados pelas respectivas chefias;

– Profissionais de empresas privadas, desde que trabalhem em atividades relacionadas à manutenção de atividades não suspensas;

– Qualquer agente público federal, estadual e municipal que esteja a serviço autorizado;

– Qualquer pessoa que esteja retornando de cuidados médicos em outro município;

– Casos emergenciais específicos, que deverão ser comprovados a Guarda Municipal.

Fiscalização

O controle de acesso pelas entradas permitidas no município será realizado pela Guarda Municipal e agentes municipais de saúde, que poderão executar a aferição da temperatura da pessoa por meio de aparelho próprio para esta função. Ficará impedida a entrada de qualquer pessoa que apresentar sintomas semelhantes à gripe ou resfriado, oferecendo orientação e auxílio, caso necessário.