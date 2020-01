Quatro são presos embalando drogas em apartamento no Centro de Volta Redonda

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2020, 21:50 horas

Volta Redonda – Quatro pessoas foram presas pela Polícia Militar, neste sábado (18), em Volta Redonda. O grupo ocupava um apartamento na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda, onde embalava e comercializava drogas.

A PM recebeu informações sobre a ocorrência de tráfico de drogas no Centro da cidade e foi averiguar. Na entrada do prédio, abordou um dos suspeitos, que estava com uma pequena quantidade de drogas. No apartamento onde ele morava, outras três pessoas foram encontradas embalando 220 trouxinhas de maconha, um tablete de 250 gramas da mesma droga, uma bucha de 19 gramas e uma balança.