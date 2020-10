Realização da IV Festa do Seminário Diocesano será de forma virtual este ano

Matéria publicada em 6 de outubro de 2020, 08:49 horas

Diocese- Com muita alegria a diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda confirmou a realização da IV Festa do Seminário Diocesano, mas a edição desse ano de acordo com a diocese, será um pouco diferente.

Para adaptar o evento às medidas de segurança da OMS (Organização Mundial de Saúde), o encontro será totalmente virtual e a Live já tem data marcada, dia 10 de outubro.

De acordo com a diocese, a transmissão será a partir das 17 horas, pelas redes sociais da diocese.

A Live contará com participações pra lá de especiais, entre elas o padre Antônio Maria. Também são presenças confirmadas o bispo diocesano, dom Luiz Henrique, e os reitores do Seminário Maior Santo Oscar Romero, padre Carlos Alberto Júnior, e do Seminário Propedêutico Sagrada Família, padre Sérgio Brandão.

Os Católicos não podem perder esse momento tão especial para toda a diocese.

O organização do evento recomenda aos interessados que para não se esquecer já se inscrevam através do canal no YouTube e ative as notificações.