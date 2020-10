Rede de supermercado investe R$ 16 milhões em nova unidade no bairro Santo Agostinho

Matéria publicada em 1 de outubro de 2020, 20:14 horas

Cerca de 500 empregos diretos e indiretos já estão sendo gerados na fase de obras

Volta Redonda – O bairro Santo Agostinho vai ganhar uma nova unidade de uma rede de supermercados. A decisão pelo investimento está ligada à infraestrutura de Volta Redonda e a capacidade de desenvolvimento do município. As obras do novo empreendimento, estimado em R$ 16 milhões, estão a pleno vapor e já estão sendo gerados cerca de 500 empregos diretos e indiretos. O projeto foi aprovado pela prefeitura de Volta Redonda e a rede recebeu todo o apoio para que a unidade fosse anunciada.

Na última quarta-feira, dia 30, o secretário e técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) estiveram no local vistoriando as obras de drenagem da rede pluvial.

– Volta Redonda está preparada para receber investimentos de grande porte, temos excelente capacidade técnica na construção civil e no atendimento. É uma honra imensa e um grande prazer receber essa iniciativa do grupo e, principalmente, saber que estão sendo gerados 500 novos empregos. Nossa cidade merece essa conquista – destacou o secretário municipal de Infraestrutura, Vinicius Ramos.

O responsável pelas obras, André Saggioro, falou da importância do novo empreendimento. “Volta Redonda é uma cidade que está alinhada aos nossos objetivos, que é levar para nossos clientes produtos com qualidade, conforto e melhores preços. E Volta Redonda possui as características que necessitamos para continuarmos crescendo com excelência”, frisou.