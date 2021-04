Rede pública de Barra Mansa terá aulas on-line

Matéria publicada em 3 de abril de 2021, 17:26 horas

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable informou ao DIÁRIO DO VALE que a rede pública de ensino do município vai retomar as aulas on-line.

A rede privada de ensino será autorizada a retomar o ensino presencial, mas a prefeitura recomenda que que sigam o sistema on-line.

UPA

Drable destacou que “está em funcionamento o Anexo da UPA centro, para separar os pacientes suspeitos de Covid dos demais, como dengue, urgências, emergências, traumas etc”.

Vacinação

O prefeito informou também que a vacinação no município “continua de vento em popa”. Ele esclareceu que na segunda-feira (05/04) será aplicada a segunda dose para o público de 75 anos, e na terça (06/04), a primeira dose para o público acima de 65 anos.