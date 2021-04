Matéria publicada em 12 de abril de 2021, 18:21 horas

Texto será discutido com MPRJ e com prefeitos de cidades vizinhas, para evitar judicialização e medidas discrepantes

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto (DEM), deve baixar nesta terça-feira (13) um novo decreto com medidas de combate à pandemia de Covid-19. A expectativa, segundo fontes do DIÁRIO DO VALE, é que haja alguma flexibilização em relação ao que vigora atualmente, devido à saída do município e de cidades vizinhas do nível de alerta roxo – o mais grave na classificação de risco – para o vermelho. Provavelmente, os horários de algumas atividades serão estendidos.

A proposta está sendo discutida entre prefeitos e deve ser levada ao MP antes de ser validada. A intenção é evitar que haja medidas diferentes tomadas em municípios vizinhos e, também, que não haja judicialização do caso.

Atualmente, o decreto em vigor é o de número 16.639, que foi baixado na sexta-feira (09). Além de manter os horários de funcionamento decretados anteriormente, ele autoriza os clubes sociais a funcionarem das 06 às 17 horas.

Os horários de funcionamento

Atividades essenciais de funcionamento contínuo- Horário de funcionamento: 00h00 às 23h59

• Unidades de Saúde em Geral;

• Clínicas e consultórios médicos e odontológicos;

• Laboratórios e unidades farmacêuticas;

• Clínicas veterinárias;

• Postos de Combustíveis e suas lojas de conveniências;

• Comércio de produtos farmacêuticos;

• Comércio da Construção Civil, ferragens, madeireiras, serralherias, pinturas e afins

• Comércio atacadista;

• Atividades industriais de funcionamento contínuo (CSN e outras que possuam equipamentos que não podem ser desligados);

• Serviços Industriais de Utilidade Pública;

Serviços – Horário de funcionamento: 10:00h às 18:00h

• Serviços em Geral;

• Atividades gráficas, Atividades financeiras (exceto bancos), seguros e serviços relacionados;

• Atividades imobiliárias;

• Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria;

• Atividades de empresas, de consultoria e de gestão empresarial;

• Atividades de arquitetura e engenharia;

• Atividades de publicidade e comunicação;

• Atividades administrativas e serviços complementares; lotéricas e correspondentes bancárias

• Salão de beleza e congêneres.

• Serviços de Corte e Costura;

• Atividades de lavanderias, tinturarias e toalheiros

Comércio varejista, exceto shoppings centers/centros comerciais e supermercados/congêneres: Horário de funcionamento de Segunda a Sexta de 10:00h as 19:00h e Sábado de 09:00h às 13:00h

• Comércio varejista em geral;

• Comércio de combustíveis e lubrificantes, exceto Postos de Combustíveis;

• Atividades da cadeia automobilística: oficinas, mecânicas, lanternagem, pintura e afins;

• Bancas de jornais e revistas;

• Comércio especializado em produtos naturais, suplementos e fórmulas

• Alimentares;

• Demais estabelecimentos não previstos nos Anexos I e II

Supermercados e congêneres: Horário de funcionamento: 08h às 22h

• Supermercados

• Hortifrutigranjeiro;

• Minimercados;

• Mercearias;

• Açougues;

• Peixarias;

• Padarias;

• Lojas de panificados

Academias de ginástica e afins. Horários de funcionamento: 06:00 h às 22:00 h

• Academias de ginástica;

• Serviços de personal trainer

• Boxes de crossfit;

• Estúdios de pilates;

• Demais atividades congêneres