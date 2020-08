Região ganha novo projeto esportivo para crianças e adolescentes

Matéria publicada em 31 de agosto de 2020, 13:03 horas

Emenda parlamentar destinou mais de R$ 5 milhões para o projeto

Sul Fluminense- A região Sul-fluminense está ganhando um grande projeto esportivo para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social.

Com o nome “Passaporte para a Vitória” o projeto esportivo de futebol tem a chancela do Governo Federal e do renomado Instituto Léo Moura; atleta de futebol da seleção brasileira, Flamengo, Grêmio, Botafogo, Fluminense, São Paulo, Palmeiras e outros.

A viabilidade do projeto só foi possível graças a uma emenda parlamentar do deputado federal Luiz Lima (PSL-RJ), que destinou mais de R$ 5 milhões de reais para a instalação de 15 núcleos, em 14 municípios do estado do Rio de Janeiro.

O projeto atenderá nas cidades do Sul Fluminense como Piraí, Valença e Volta Redonda, cerca de 900 crianças na região. Lembrando que serão 5.000 crianças e adolescentes contempladas em todo o estado do Rio de Janeiro.

De acordo com o projeto, as crianças e jovens que ingressarem nele vão receber inteiramente grátis o material esportivo completo (sacola, camisa, short e meião). Lembrando que o material de treinamento como bolas, coletes, uniforme de jogo e redes já estão incluídos no projeto para o trabalho dos profissionais. Também haverá uma equipe de professores de educação física e auxiliares que ministrarão os treinamentos e jogos.

Além dos treinamentos e jogos amistosos, o projeto também promoverá torneios internos e a participação na Copa Léo Moura com todos os núcleos do estado do Rio de Janeiro.

Na Copa Léo Moura os alunos terão a oportunidade de conhecer novos locais e socializar através do esporte, cultivando novos amigos e aprendendo a conviver em grupo. As inscrições já estão abertas, para meninos e meninas, de 05 a 15 anos que estejam matriculados nas escolas. Os municípios de Vassouras e Itatiaia em breve terão um sub núcleo das escolinhas de futebol Léo Moura .

Para quem estiver interessado, os documentos necessários para inscrição são cópia do RG (responsável e aluno), cópia do CPF (responsável e aluno), cópia do comprovante de residência, atestado médico liberando para prática esportiva com validade de 6 meses. Alunos até 12 anos que não tem o RG devem levar a certidão de nascimento (cópia).

Locais de inscrição:

Piraí

Rodoviário Piraí Futebol Clube, na Av. Bulhões de Carvalho, nº 515, Casa Amarela e Informações: (24) 9 9826-7707 (Prof. Robson Barros)

Valença

Osório Futebol Clube na Av. Licínio Figueira, s/n., Osório

Informações: (24) 9 8118-5421 (Prof. Tiago César)

Volta Redonda

Rua Rio Negro, nº 123, Água Limpa, (Em frente ao Supermercado Diga) e Informações: (24) 9 98413409 (Prof. Wagner Carvalho)