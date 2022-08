Região mantém saldos positivos de emprego no acumulado de 12 meses

Matéria publicada em 29 de agosto de 2022, 19:22 horas

Considerando o período mais longo, que absorve os efeitos da sazonalidade, todas as cidades tiveram mais admissões do que desligamentos

Sul Fluminense – Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) continuam a apontar saldos positivos para todos os municípios do Sul Fluminense no acumulado de doze meses. Algumas das cidades da região registraram saldos negativos no mês de julho e há inclusive casos de mais afastamentos do que admissões no acumulado do ano, mas quando todos os eventos que correm anualmente e influenciam o nível de emprego, como datas comemorativas e períodos de safra, são englobados, na avaliação do saldo acumulado em doze meses, nota-se tendência de expansão do mercado de trabalho em toda a região.

Angra dos Reis

A cidade acumula 3.218 admissões a mais que desligamentos no período de doze meses entre agosto de 2021 e julho de 2022, e conta com o maior saldo acumulado da região. No mês de julho, teve um saldo positivo de 418, e no ano, acumula 2.241 admissões a mais do que demissões.

Volta Redonda

Segunda colocada no ranking da empregabilidade, com saldo positivo de 2.383 nos últimos 12 meses, Volta Redonda teve resultados positivos em julho, com 299 admissões a mais do que afastamentos, e também acumula 1.201 novos empregos no acumulado do ano.

Resende

Com um saldo acumulado em doze meses de 1.490 admissões a mais do que demissões, Resende é a terceira cidade com maior expansão no mercado de trabalho no Sul Fluminense. Entretanto, o resultado de julho foi um saldo negativo, com 78 desligamentos a mais do que admissões. No acumulado de 2022, a cidade tem saldo positivo de 807.

Barra Mansa

Acumulando 864 empregos criados nos últimos 12 meses, Barra Mansa, a quarta neste levantamento, teve saldo positivo de 136 admissões a mais do que desligamentos em julho e acumula um saldo positivo de 680 no ano.

Três Rios

O saldo positivo de 738 postos de trabalho que Três Rios acumula nos últimos 12 meses a levam à quinta posição no levantamento. A cidade acumula 237 empregos criados no ano e teve um saldo positivo de 12 em julho.

Paraty

O saldo positivo de 699 postos de trabalho que Paraty acumula nos últimos 12 meses a levam à sexta posição no levantamento. A cidade acumula 81 empregos criados no ano e teve um saldo negativo de 62 em julho.

Barra do Piraí

O saldo positivo de 664 postos de trabalho que Barra do Piraí acumula nos últimos 12 meses a levam à sétima posição no levantamento. A cidade acumula 152 empregos criados no ano e teve um saldo positivo de 38 em julho.

Piraí

O saldo positivo de 548 postos de trabalho que Piraí acumula nos últimos 12 meses a levam à oitava posição no levantamento. A cidade acumula 322 empregos criados no ano e teve um saldo positivo de 95 em julho.

Valença

O saldo positivo de 405 postos de trabalho que Valença acumula nos últimos 12 meses a levam à nona posição no levantamento. A cidade acumula 109 empregos criados no ano e teve um saldo positivo de 39 em julho.

Pinheiral

O saldo positivo de 209 postos de trabalho que Pinheiral acumula nos últimos 12 meses a levam à décima posição no levantamento. A cidade acumula 120 empregos criados no ano e teve um saldo positivo de 14 em julho.

Itatiaia

O saldo positivo de 125 postos de trabalho que Três Rios acumula nos últimos 12 meses a levam à décima-primeira posição no levantamento. A cidade tem um saldo negativo de 213 empregos no ano e teve um saldo positivo de 26 em julho.

Quatis

O saldo positivo de 125 postos de trabalho que Quatis acumula nos últimos 12 meses a levam à décima-segunda posição no levantamento. A cidade acumula 77 empregos criados no ano e teve um saldo positivo de 2 em julho.

Porto Real

O saldo positivo de 64 postos de trabalho que Três Rios acumula nos últimos 12 meses a levam à décima-terceira posição no levantamento. A cidade acumula 115 empregos criados no ano e teve um saldo negativo de 40 em julho.

Rio Claro

O saldo positivo de 11 postos de trabalho que Três Rios acumula nos últimos 12 meses a levam à décima-quarta posição no levantamento. A cidade acumula um saldo negativo de 56 no ano e teve um saldo negativo de 13 em julho.

Brasil gerou 218.902 empregos formais em julho

Brasília – O Brasil gerou 218.902 vagas de empregos com carteira assinada no mês de julho. No acumulado de 2022, foram gerados 1.560.896 empregos formais, conforme consta do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgado nesta segunda (29) pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

Entre agosto de 2021 e julho de 2022 (últimos 12 meses), o saldo positivo ficou em 2.549.939 vagas geradas. Com isso, o estoque total de trabalhadores com carteira assinada está em 42.239.251. Ainda segundo o Caged, de julho de 2020 a julho de 2022, o saldo positivo está em 5.542.283 novos postos de trabalho “decorrentes de 43.141.648 admissões e 37.599.365 desligamentos no período”.

Os cinco segmentos analisados registraram saldos positivos em julho. O maior crescimento foi o de serviços, que apresentou saldo positivo de 81.873 postos de trabalho formais. O grupamento indústria registrou 50.503 novos postos; e o comércio gerou 38.574 vagas no mês.

No acumulado do ano, a construção civil foi o setor com melhor desempenho, ao registrar crescimento de 9,38% (ou 216.585 novos postos) no estoque de empregos formais. O de serviços gerou 874.203 vagas (alta de 4,56%), seguido pela indústria, com 266.824 novos empregos (3,37%).

São Paulo foi o estado que registrou, no mês, maior número de empregos formais gerados: 67.009, o que representa uma alta de 0,51%. Minas Gerais agregou 19.060 novos postos (0,43%); e Paraná agregou mais 16.090 empregos formais (0,55%).

“Do ponto de vista regional o grande destaque foi a Região Norte, com um crescimento de 0,8% da força de trabalho, o maior crescimento relativo entre as cinco regiões brasileiras”, destacou o ministério.

Com relação aos salários, pelo segundo mês seguido observou-se aumento no salário médio real de admissão. Na média, o valor acertado ficou em R$ 1.926,54, o que representa uma alta de 0,80%. “Comparado ao mês anterior houve um acréscimo real de R$ 15,31, sendo o maior crescimento verificado no setor do comércio, R$ 1.685,67, variação de 1,95%”, detalhou o levantamento.

Por Pedro Peduzzi – Repórter da Agência Brasil -Edição: Fernando Fraga