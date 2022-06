Região mantém tendência de recuperação do emprego no acumulado de doze meses

Matéria publicada em 10 de junho de 2022, 18:00 horas

Números englobam as variações sazonais e apontam para crescimento na quantidade de postos de trabalho

Sul Fluminense – Os doze municípios da região seguem apresentando saldos positivos entre demissões e admissões nos últimos doze meses, o que indica aumento na quantidade de postos de trabalho. Os dados foram divulgados pelo cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho (Caged), e apresentam também os resultados de abril e o acumulado no ano de 2022.

O maior saldo foi o de Volta Redonda (2.512), seguindo por Angra dos Reis (2.490), Resende (1.914), Barra Mansa (1.008), Paraty (743), Piraí (399), Barra do Piraí (389), Porto Real (203), Pinheiral (182),Quatis (67), Rio Claro (49) e Itatiaia (08).

A informação referente aos últimos doze meses dilui a interferência de variações sazonais, como as admissões do comércio no fim de cada ano e as demissões no mesmo setor, quando o ano se inicia.

Além disso, o uso do acumulado evita que ações pontuais, como demissões em números maiores que o habitual em uma única empresa, por questões de momento, sejam apontadas em um mês, para serem revertidas nos meses seguintes.

No Brasil

Dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, registraram saldo positivo do emprego com carteira assinada em abril, com 196.966 postos de trabalho. No acumulado de janeiro a abril de 2022, o saldo é de mais de 770.593 mil novas vagas de emprego.

Em 12 meses foram criadas 2.6 milhões de novas vagas de emprego. Desde o início do governo do Presidente Jair Bolsonaro, de janeiro de 2019 a abril de 2022, foram criadas 3.986.761 novas vagas. No período de retomada do emprego formal, de julho de 2020 a abril de 2022, foi anunciado saldo de 4.742.977 novos postos de trabalho.

O secretário-Executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Dalcolmo, destacou durante a coletiva o aumento no número de trabalhos formais. “Chegamos a um patamar recorde da série no Brasil com estoque total de cerca de 41,5 milhões formais no país. Há apenas um mês, de toda a série, que tem algo superior a esse número. Então é algo a ser comemorado sem dúvida”, explica o secretário.

Sobre a geração de empregos nos setores econômicos, Dalcomo informou que “houve uma relativa recuperação dos serviços, setor que puxou a geração de empregos no ano passado e continua num patamar superior esse ano também. Dentro de serviços, vale um destaque para a área de educação. No ano passado teve um número de apenas 4 mil postos gerados e nesse ano, nós estamos com 17.182 postos gerados”.

Setores

O setor de Serviços foi o grande destaque do mês, com a geração de mais de (117.007) mil novos postos de trabalho formais, distribuídos principalmente nas atividades de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (39.610). Destaque também para administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde e serviços sociais (35.035). Também para alojamento e alimentação (19.416).

O segundo maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor de comércio, com saldo de 29.261 mil novos postos de trabalho formais.

O setor de indústria teve um saldo no mês de abril de 26.378 mil novas vagas formais de trabalho. A construção apresentou 25.341 novas vagas de emprego.

Regiões

Todas as 25 Unidades da Federação registraram saldo positivo na geração de empregos, com destaque para a região Sudeste. Os estados que mais abriram postos de trabalho foram: São Paulo (53.818 postos); Rio de Janeiro (22.403); e Minas Gerais (20.059).