Região registra brigas e vandalismo após jogo entre Flamengo e Palmeiras

Matéria publicada em 28 de novembro de 2021, 08:47 horas

Sul Fluminense – Brigas seguidas de ataques de vândalos teriam sido provocadas após a derrota do Flamengo para o Palmeiras, na partida deste sábado, dia 27, pela disputa do título de campeão da Libertadores da América, em algumas cidades do Sul Fluminense. Em Barra Mansa, um jovem de 22 anos, foi agredido por outros dois jovens, na Avenida Joaquim Leite, no Centro da cidade.

Em Angra dos Reis, houve confusão e tumulto entre flamenguistas que assistiam a partida pela TV, em um shopping da cidade . Vândalos chegaram a destruir a vitrine de uma loja, jogando mesas e cadeiras.

Houve ainda , confusão na Praça da Colina, em Volta Redonda, onde havia aglomeração de pessoas, que se reuniram para assistir a partida.