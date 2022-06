Região Sul Fluminense recebe o programa Seeduc + Perto

Matéria publicada em 27 de junho de 2022, 13:52 horas

Posto móvel da Secretaria de Estado de Educação já percorreu 12 municípios levando mais de 50 tipos de serviços

Sul Fluminense – Entre os dias 28 e 30 de junho, servidores e alunos da Região Sul Fluminense vão poder resolver questões burocráticas junto à Secretaria de Estado de Educação, graças ao programa Seeduc + Perto, iniciativa que está aproximando as pessoas e facilitando a resolução dos casos.

São mais de 50 tipos de serviços oferecidos por técnicos capacitados e treinados que tratam de temas como aposentadorias, transporte e inspeção escolar, pagamentos, infraestrutura, quadro de horários, ouvidoria, movimentação, entre outros.

No Sul Fluminense, os atendimentos vão ocorrer nos municípios de Volta Redonda (28/6 – IE Prof. Manuel Marinho), Porto Real (29/6 – CE República Italiana) e Resende (30/6 – CE Olavo Bilac), das 10h às 16h. Confira os endereços abaixo.

“Nossa equipe continua percorrendo o Estado do Rio de Janeiro para levar os serviços aos servidores e alunos mais distantes da capital. A ideia é eliminar distâncias e simplificar as demandas, e graças a esse projeto, que tem todo o aval do governador, Cláudio Castro, estamos conseguindo fazer isso”. Alexandre Valle, Secretário de Estado de Educação.

O programa Seeduc + Perto já esteve nas regiões Norte e Noroeste do estado, na Baixada Fluminense e na Região Serrana. O cronograma para os atendimentos em outras regiões já está sendo montado e em breve será divulgado.

SERVIÇO:

Seeduc + Perto: Região Sul Fluminense

– Dia 28 – Volta Redonda

Instituto de Educação Prof. Manuel Marinho

Rua 43, n°52 – Vila Santa Cecília.

– Dia 29 – Porto Real

CE República Italiana

Av. Dom Pedro II, n° 3353 – Centro – Porto Real.

– Dia 30 – Resende

CE Olavo Bilac

Av. Presidente Vargas, 397 – Campos Elíseos – Resende.