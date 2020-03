Região tem 16 casos suspeitos de coronavírus

Matéria publicada em 12 de março de 2020, 19:28 horas

Sul Fluminense- Em novo boletim atualizado da Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgado na noite desta quinta-feira (12) há 16 casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19), na região Sul Fluminense. Em Barra Mansa, após redução anunciada na noite de quarta-feira (11), o número voltou a crescer no boletim da SES apontando mais quatro (4) casos suspeitos, totalizando oito (8) casos em monitoramento. Em Volta Redonda, o número de casos suspeitos que eram três (3) passou para quatro (4).

Já Barra do Piraí e Valença tiveram uma pequena redução no número de casos suspeitos. Ambas as cidades tinham três (3) casos e reduziram para dois (2) sendo monitorados. Os casos suspeitos continuam aguardando a contra prova do exame, que pode ou não, confirmar a contaminação por Covid-19.

Angra dos Reis e Pinheiral descartaram nesta quinta-feira (12), os casos suspeitos em ambas as cidades, após os resultados dos exames.

Todos os exames estão sendo encaminhado para o Lacen, no Rio de Janeiro, o resultado pode sair em até 72h, mas devido à demanda de exames, os resultados podem demorar alguns dias para chegar até as Secretarias Municipais de Saúde.