Resende e Volta Redonda vão ‘trocar’ comandantes de batalhões

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2020, 22:10 horas

Sul Fluminense – A atual comandante do 28 Batalhão da Polícia Militar, Luciana Rodrigues de Oliveira, vai deixar Volta Redonda rumo a Resende, onde assume o comando do 37 Batalhão. Já a atual comandante do batalhão das Agulhas Negras, tenente coronel Andreia Ferreira da Silva Campos, assumirá o Batalhão de Aço.

As mudanças serão confirmadas no Diário Oficial do Estado, mas os policiais já foram informados das alterações.

Também será mudado o comando do 5 CPA, já que o Coronel Cleber Silva Maia deixará a unidade. Assume a regional do Sul Fluminense e Costa Verde o Coronel Ricardo Arlem de Gouvea Matos, que estava no 14 BPM, de Bangu, zona oeste do Rio.