Resende fecha shoppings e reduz lotação nos ônibus urbanos para enfrentar Covid-19

Matéria publicada em 20 de março de 2020, 20:29 horas

Resende – A Prefeitura de Resende editou na noite desta quinta-feira, dia 20, decreto adotando novas medidas excepcionais para resguardar o interesse da coletividade na prevenção e combate ao novo coronavírus. O decreto foi dividido em duas partes, sendo que algumas ações entram em vigor já a partir desta sexta-feira, dia 20, e outras começam a valer a partir de sábado, dia 21.

Em comunicado oficial, a Prefeitura ressalta que todas as decisões anunciadas estão em acordo com a decretação de emergência em Saúde Pública de importância internacional pela OMS (Organização Mundial da Saúde), já seguida pelo Ministério da Saúde e pelo Governo do Estado, que está em vigor também no município.

Veja o que vale a partir desta sexta-feira:

I – Reduzir em 50% a capacidade de lotação de passageiros do transporte coletivo municipal, considerando apenas passageiros sentados, bem como reduzir em 50% a disponibilidade de horário das linhas municipais em circulação;

II – Fechar todas as praças, parques, quadras e jardins;

III – Limitar a 30% a ocupação de hotéis e pousadas no município de Resende e distritos;

IV – Fechar o Estacionamento Rotativo do município;

V – Suspender as atividades de paraquedismo, bem como atividades de voo livre no município de Resende e distritos;

Veja o que vale a partir de sábado:

I – Todos os shoppings Centers deverão suspender suas atividades, mantendo em funcionamento somente farmácias, clínicas médicas, empresas de alimentação, supermercados e aqueles que operam no sistema delivery para gêneros alimentícios;

II – Fechar totalmente o comércio aos sábados, exceto restaurantes, postos de gasolina, farmácias, clínicas médicas, empresas de alimentação, supermercados e aqueles que operam no sistema delivery.