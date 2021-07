Resende realiza nova campanha de vacinação antirrábica neste sábado

Matéria publicada em 23 de julho de 2021, 10:37 horas

Campanha, voltada para cães e gatos com mais de três meses de idade, acontecerá no distrito de Visconde de Mauá

Resende – Uma nova ação da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2021 será realizada neste sábado, dia 24, pela prefeitura de Resende, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

De acordo com a prefeitura, a campanha Antirrábica deste sábado, ocorrerá entre 9h e 15h, no distrito de Visconde de Mauá, onde a equipe do CCZ imunizará cães e gatos no posto fixo que será montado em frente ao bar do Labrego.

Durante toda a campanha, serão 36 postos de vacinação, entre volantes e fixos, esquematizados até outubro deste ano. De acordo com o último balanço feito no dia 26 de junho pelo CCZ, o município já alcançou a marca de 12.216 animais imunizados contra a raiva.

No decorrer desta campanha, iniciada no dia 7 de abril, o CCZ será posto fixo para a imunização antirrábica, bastando comparecer à sede da unidade, na Rua Eurídice Paulina de Almeida, nº. 415, no bairro Vicentina II. O CCZ funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para outras informações, os telefones da unidade são: (24) 3360 9690 ou (24) 3381 9802.

Público-alvo

A campanha é voltada para cães e gatos com mais de três meses de idade, que estejam gozando plena saúde. O diretor do CCZ, o médico veterinário Bruno Marins Souza, orientou sobre as restrições para a imunização, frisando a importância de proteger caninos e felinos contra a doença.

— Todos os cães e gatos saudáveis, que se enquadram na faixa etária estipulada, devem ser vacinados contra a raiva, respeitando sempre o prazo de validade da vacina, que é de um ano. O condutor do animal deve ser maior de 18 anos de idade e estar munido com o documento de identidade. É importante ressaltar que não estão aptos para a imunização: as fêmeas prenhas ou que estejam amamentando; e os animais que apresentem alguma enfermidade ou em tratamento com medicamentos anti-inflamatórios ou antibióticos. A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que afeta mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite com letalidade de aproximadamente 100%. Esta campanha é uma questão de Saúde Pública, com o objetivo de proteger os animais de estimação da nossa cidade. No início de maio deste ano, foi diagnosticado um caso de raiva no Estado do Rio de Janeiro, após mais de 20 anos. O cachorro era de Duque de Caxias. Este caso foi um alerta para os donos de cães e gatos, que passaram a se preocupar mais e procurar pela vacina contra a doença – reforça o diretor Bruno Marins.

Para evitar transtornos nas imediações dos postos, conforme instruções do CCZ, os animais devem ser devidamente conduzidos com guias e coleiras correspondentes aos seus portes. Os animais mais ferozes devem ser levados com focinheiras. Já os gatos devem ser transportados em caixas ou gaiolas, visando coibir fugas e ataques de outros animais. Todos os protocolos de segurança sanitária em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) também devem ser respeitados, como o uso obrigatório de máscaras e o distanciamento social. Preferencialmente, o animal deve ser levado por apenas uma pessoa, para que não haja aglomerações.

Vale lembrar que a população canina do município é estimada em 14 mil cães, enquanto a felina é 2,5 mil. A expectativa é de que sejam vacinados contra a raiva mais de 12 mil cães e 2,4 mil gatos nesta edição de 2021.

Campanha 2021

A campanha começou no dia 7 de abril, quando foram contempladas as seguintes localidades com posto volante: Náutico; e Comunidade Terra Livre. Nestes locais, a equipe do CCZ realizou busca ativa para vacinar contra a raiva os cães e gatos. No dia 17 de abril, foram beneficiados os animais dos seguintes locais, em postos fixos: Fazenda da Barra I, Jardim Esperança e Jardim do Sol, na Unidade de Saúde da Família (USF/posto de saúde) Fazenda da Barra I; Fazenda da Barra II, Parque Embaixador e Campo Belo, na USF Fazenda da Barra II; Fazenda da Barra III, na USF Fazenda da Barra III; Morada da Barra e Maria Cândida, na USF Morada da Barra; e Parque Minas Gerais, na USF Parque Minas Gerais.

No dia 5 de maio, houve vacinação contra a raiva na Estrada da Limeira. No dia 15 de maio, a campanha aconteceu nos seguintes polos: USF Cidade Alegria, ao lado do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo), que atenderá os bairros Cidade Alegria, Mirante das Agulhas, Morada da Colina, Boa Vista I, Boa Vista II e Casa da Lua; USF Jardim Primavera, abrangendo os bairros Jardim Primavera, Toyota, Vila Isabel e Morada do Contorno; Clínica da Família, que envolverá as localidades Morada da Montanha, Jardim Aliança I, Jardim Aliança II e Mirante da Serra; USF Jardim Alegria/Jardim Beira-Rio, voltado para os bairros em questão; USF Nova Alegria, para Nova Alegria e Vila Alegria; USF Itapuca; e USF Baixada da Olaria. No dia 29 de maio, foram contemplados locais dos seguintes polos: USF São Caetano; USF Paraíso (próximo à Praça do Balanço); USF Morro do Cruzeiro/Castelo Branco; e USF Cabral/Alambari. No dia 26 de junho, as equipes retornaram aos locais atendidos no dia 15 de maio, com exceção da Baixada da Olaria.