Resende Shopping suspenderá atividades durante 15 dias

Matéria publicada em 20 de março de 2020, 14:18 horas

Resende – O Resende Shopping enviou uma nota à imprensa nesta sexta-feira (20) avisando que vai suspender suas atividades durante 15 dias, a partir deste sábado, dia 21 de março.

A medida é para evitar o avanço do novo coronavirus (Covid-19) e em respeito ao decreto nº 13104 da prefeitura de Resende.

De acordo com a nota, os serviços de delivery de alimentação poderão continuar à disposição da população, seguindo o posicionamento de cada operação.

– Reforçamos que estamos atentos aos desdobramentos do avanço da doença no país e na nossa cidade, empenhados em fazer todo o possível para garantir a segurança e bem-estar daqueles que frequentam nosso shopping. Sabemos que quanto mais cedo as pessoas respeitarem as normas de isolamento social, mais cedo passaremos por esta fase e poderemos voltar com as nossas atividades – disse o superintendente do Resende Shopping, Alessandro Machado.