Resende tem 40 casos confirmados de contaminação por Covid-19

Resende – O município registra 40 casos confirmados por Covid-19 e outros 23 pacientes com suspeita de contaminação pelo Novo Coronavírus. A cidade segue ainda com quatro óbitos, além de 717 pacientes com diagnóstico suspeito de síndromes gripais, que estão em isolamento domiciliar

Boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde aponta ainda que 19, dos 40 casos confirmados da doença já estão recuperados. Esses pacientes receberam alta médica após os 14 dias de isolamento domiciliar. Ainda de acordo a SMS de Resende, o aumento de casos recuperados após contaminação pelo Novo Coronavírus, foi de 10%, nos últimos dois dias.