Resende tem segundo caso de paciente curado da Covid-19

Resende – A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta segunda-feira, dia 13, o segundo caso de paciente que está livre do coronavírus na cidade. Em comunicado oficial, a prefeitura informa que a paciente curada é uma mulher, de 39 anos, que foi o primeiro caso oficialmente registrado no município.

Antes dela, um homem, que trabalhava no Rio e ia para Resende aos finais de semana, já tinha conseguido se livrar da doença. Ele procurou atendimento em um hospital privado da cidade e foi detectado com a Covid-19. Com sintomas leves, foi colocado em isolamento domiciliar e acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Ao final do período estipulado de isolamento, novos exames deram negativo para o vírus.

Resende tem até agora oito pessoas já identificadas com o vírus, sendo que duas delas estão curadas. Uma morte suspeita pela doença ainda aguarda a chegada de resultados dos exames para definir a causa do óbito.

Veja o novo comunicado da prefeitura de Resende na íntegra:

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o resultado do segundo exame para coronavírus do primeiro caso registrado aqui em Resende deu negativo. O teste foi realizado na última quarta-feira (08) e a paciente de 39 anos está liberada para suas atividades normais.

Ela não teve sintomas graves e ficou em isolamento domiciliar por 22 dias. A Prefeitura de Resende monitorou quase trinta pessoas que tiveram contatos próximos com esta paciente e nenhum caso novo foi confirmado por esta linha de transmissão.

Importante lembrar que o segundo exame do primeiro caso identificado aqui no município, mas registrado no Rio de Janeiro, também deu negativo.

A Prefeitura ressalta ainda que há uma diferença entre casos REGISTRADOS e aqueles IDENTIFICADOS. Os casos “registrados” são de provável contaminação no próprio município e os “identificados” são de pessoas que se contaminaram em outros lugares, mas buscaram atendimento aqui.