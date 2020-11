Resendense é homenageado na 11º edição do Prêmio Excelência Qualidade Brasil 2020

Matéria publicada em 10 de novembro de 2020, 10:41 horas

Resende- Na 11° edição do Prêmio Excelência Qualidade Brasil, evento promovido pela Associação Brasileira de liderança, principal entidade do ramo de gestão e liderança no Brasil em parceria com diversos setores do mercado Brasileiro e internacional, o resendense Amir Andraos, aos 26 anos tornou-se o homenageado mais jovem da edição do evento.

Nascido em Resende, e descendente de sírio-libaneses, Amir, cursou engenharia pela Universidade Federal de Itajubá e desde então passou atuar na área de Quality Engineering na Multinacional Japonesa de Circuitos Eletricos Yazaki.

A escolha de Amir se deve ao fato dele se destacar no ramo da indústria automotiva, como profissional do ano pelo brilhante resultado no desenvolvimento da indústria automotiva 4.0 e sustentabilidade.

O Prêmio Excelência Qualidade Brasil, visa distinguir profissionais e empresas que se destacaram em suas atividades e promoveram o desenvolvimento social e/ou tecnológico. A entidade visa incentivar e contribuir na jornada para excelência da qualidade, colaborando com a nação na elevação do nível moral e material do cidadão brasileiro oferecendo soluções para o desenvolvimento social, cultural, Ambiental, moral e material da nação brasileira.

“O debate amplo sobre questões ambientais vem despertando no setor automotivo a necessidade de desenvolver veículos cada vez mais eficientes e sustentáveis, a fim de atender as exigências do mercado internacional e o novo modelo de consumo mais consciente”, disse Amir.

O resendense ressaltou que é motivo de êxito encabeçar projetos pioneiros e contribuir com o desenvolvimento sustentável do setor automotivo, algo que deixará um legado positivo para o país e outras nações. O Brasil, e Resende, cidade que abriga inúmeras montadoras, pode olhar para o que há de mais inovativo na indústria automotiva global e dizer que ali aspira um ar “das Agulhas Negras”.

Amir lembrou que o carro hibrido é uma tecnologia que veio pra ficar, cabe aos engenheiros e técnicos torna-la acessível ao público ao mesmo tempo garantir todos os padrões de segurança para o cliente.