Restaurante Popular de Volta Redonda foi assaltado e precisou ser fechado nesta segunda-feira

Matéria publicada em 27 de julho de 2020, 19:01 horas

Volta Redonda – O Restaurante Popular de Volta Redonda, localizado no bairro Aterrado, precisou ser fechado na tarde desta segunda-feira, dia 27, depois de ser assaltado. O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Victor Tuttman, vai analisar as imagens das câmeras instaladas no Restaurante Popular. O local foi invadido por dois homens. Eles renderam uma funcionária e roubaram celular e R$ 1,4 mil. Em seguida, fugiram a pé do estabelecimento localizado na Avenida Integração. Ninguém se feriu.

Tuttman solicitou às pessoas que denunciem qualquer tipo de atividade criminosa, por meio do Disque Denúncia da delegacia: 197.

Apesar do ocorrido, o restaurante será reaberto normalmente nesta terça-feira, dia 28. A prefeitura, por meio da secretaria de Ação Comunitária (Smac), reforça a importância do restaurante que tem como objetivo maior, garantir alimentação de qualidade com baixo custo.