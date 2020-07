Retiro e Santo Agostinho continuam liderando número de casos da Covid-19, em Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de julho de 2020, 14:11 horas

Volta Redonda- Os bairros Retiro e Santo Agostinho continuam liderando o número de casos confirmados da Covid-19, em Volta Redonda, segundo o painel coronavírus criado pela Secretaria Municipal de Saúde.

O bairro Retiro está em primeiro lugar no ranking com 268 moradores confirmados com a doença, em segundo lugar aparece o bairro Santo Agostinho com 235 confirmações e em terceiro lugar o bairro Água Limpa com 146 casos positivos entre os moradores.

Outros bairros que aparecem com número elevados são: Jardim Vila Rica com 120 casos confirmados e Santa Cruz com 118 confirmações.

Confira todos os bairros de Volta Redonda no link: https://bit.ly/3g8kX7D