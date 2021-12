Réveillon terá queima de fogos em 11 bairros em Angra dos Reis

Angra dos Reis – O Réveillon em Angra dos Reis vai acontecer com celebrações, como manda a tradição, e a prefeitura está preparando uma programação especial para a ocasião. Haverá queima de fogos em 11 pontos e shows na Praia do Anil, que é um local amplo e aberto. A queima de fogos na Praia do Anil terá mais de 10 minutos. Na virada, a prefeitura vai providenciar ainda palco, som, iluminação e artistas para os bairros do Parque Mambucaba, Vila Histórica de Mambucaba, Frade, Bonfim e Monsuaba. As atrações serão decididas em comum acordo com as associações de moradores.

O governo vai contribuir também com as queimas de fogos no Belém, Bracuí e nas praias de Araçatiba, Abraão e Provetá, na Ilha Grande. A Prefeitura espera menos deslocamento com as opções ofertadas, que contemplam os quatro cantos da cidade mais a Ilha Grande.

Shows começam no dia 31

A programação, organizada pela Prefeitura por meio da Secretaria de Eventos, será dividida em três etapas: Réveillon, Procissão Marítima e Aniversário da Cidade (Angra completa 520 anos em 06 de janeiro). Os shows de Maiara e Maraisa, Zé Felipe e Jota Quest, artistas que estão com suas músicas entre as mais ouvidas do Brasil, estão confirmados. Os cantores e bandas angrenses também estarão no palco na Praia do Anil dando seu recado.

A virada, em 31 de dezembro, vai ser ao som da boa música sertaneja com o talentoso cantor angrense Dado Vianna. Ele vai colocar geral para dançar “Coração Bloqueou Você”, cujo clipe tem mais de 600 mil visualizações no Youtube.

A 43ª edição da tradicional Procissão Marítima vai reunir dezenas de embarcações que se concentrarão na Praia das Flechas, na Ilha da Gipoia, e, no final do dia, o anúncio dos vencedores acontecerá na Praia do Anil, com o grupo de pagode Di Propósito.

Após uma pequena pausa de quatro dias, a programação de shows retornará no dia 06 de janeiro para comemorar o aniversário de Angra dos Reis, com a dupla Maiara e Maraísa. Recentemente elas alcançaram a marca de 10 milhões de ouvintes no Spotify e tornaram-se a dupla mais ouvida no Brasil. Os angrenses e turistas que estiverem visitando a cidade poderão assistir ao show do projeto “As Patroas”, que elas fariam ao lado da amiga Marília Mendonça.

No dia 07 de janeiro, o palco estará sendo ocupado pelo jovem Zé Felipe, se arriscando com músicas que vão do sertanejo a pisadinha. Super estourado nas paradas de sucesso, o herdeiro de Leonardo, no momento, está nas primeiras posições dos vídeos em alta do Youtube com “Toma toma vapo vapo”, que conta com a participação da influencer Virgínia Fonseca, esposa do cantor.

Fechando a programação, no dia 08 de janeiro, vem a banda Jota Quest, um dos maiores nomes do pop rock brasileiro e colecionadora de diversos hits, que promete fazer um showzão e agradar ao grande público.

Gabriel o Pensador na Ilha Grande

Na Vila do Abraão, na Ilha Grande, o Réveillon contará ainda com uma programação especial mais queima de fogos. O destaque será o show do rapper Gabriel o Pensador, no primeiro dia do ano. A comunidade e empresários locais participaram das discussões e da decisão sobre as atrações.

PROGRAMAÇÃO PRAIA DO ANIL:

RÉVEILLON

SEXTA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO

21h – Dyego Rezende

22h30 – DJ Bozz

23h30 – DJ Andrezinho

0h30 – Dado Viann

CHEGADA DA PROCISSÃO MARÍTIMA

SÁBADO, 1 DE JANEIRO

16h – DJ

17h – Davi Dias

19h – Grupo Di PropósiTo

ANGRA 520 ANOS

QUINTA-FEIRA, 06 DE JANEIRO

21h – DJ Magoo

22h – Moda Universitária

23h30 – Maiara e Maraísa

SEXTA-FEIRA, 07 DE JANEIRO

21h – DJ Fox

23h30 – Zé Felipe

SÁBADO, 08 DE JANEIRO

21h – Fábio DJ

22h – Banda Sereno

23h30 – Jota Quest

PROGRAMAÇÃO VILA DO ABRAÃO – ILHA GRANDE

SEXTA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO

21h – DJ Sergioxfat

22h – PaiRock e Boca do Rio

SÁBADO, 1 DE JANEIRO

21h – DJ Erick Skratch

23h – Gabriel O Pensador

DOMINGO, 2 DE JANEIRO

19h – DJ Sergioxfat

20h – Grupo Ilha Samba

23h – PaiRock e Boca do Rio