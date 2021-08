Matéria publicada em 10 de agosto de 2021, 08:13 horas

Barra do Piraí- Os fiéis da Comunidade Nossa Senhora das Dores, do Distrito de Dorândia, do Setor Sagrada Família/Setor Santana, de Barra do Piraí, estão radiantes e em festa pelo término da Revitalização das Obras da Igreja da Nossa Senhora das Dores.

Com muito esforço de todos os colaboradores, coordenadores, equipe de Liturgia, trabalhadores da comunidade em geral, estão muito orgulhosos com a conclusão da revitalização.

Os fiéis se alegraram com a conquista da comunidade e disseram que a obra foi positiva. “Com a presença de Deus em todo caminhar da execução dessa obra, conseguimos alcançar esse objetivo, de mostrar de uma nova pintura na faixada de nossa Igreja, que fica mais linda, fortalecendo sua imagem de Igreja Católica”. Eles ainda destacaram a realização da pintura na capela. “Somos gratos pelo sucesso alcançado, com muitas bênçãos de Deus, conseguimos mostrar a nova Pintura da Igreja de Nossa Senhora das Dores do Distrito de Dorândia”, finalizaram.