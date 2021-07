Matéria publicada em 30 de julho de 2021, 08:46 horas

Valença- Por solicitação do Prefeito de Valença, Fernandinho Graça, a Secretaria de Serviços Públicos, enviou uma equipe da Coordenadoria de Iluminação Pública, para revitalizar toda a iluminação da Praça Paulo de Frontin e do prédio da Antiga Estação Ferroviária, onde está instalado o Terminal Rodoviário Princesa da Serra.

Nas ações está sendo revisada toda a fiação, recuperação e troca de luminárias, substituição de lâmpadas, bem como instalação de relés fotoelétricos, que evita o problema das luzes ficarem ligadas durante o dia.

O Prefeito, Fernandinho, disse que o objetivo destas ações é garantir segurança aos usuários do terminal e valorizar nosso patrimônio histórico e cultural.

A Secretária de Administração, Denise Souza, que está sempre presente nas obras da Rodoviária, comentou: “A exemplo de todos os secretários municipais, me coloco a disposição do prefeito para estar colaborando com minha experiência de servidora municipal e com isso, estou me sentindo feliz em ser mais uma pessoa colaborando na revitalização da Praça e do Terminal Rodoviário”.