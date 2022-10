Rio+Saneamento fará manutenção no sistema de abastecimento de água em Piraí

Matéria publicada em 3 de outubro de 2022, 17:36 horas

Serviço será realizado na terça-feira entre 7h30 e 11h

Piraí- Com o objetivo de garantir a qualidade da água distribuída à população de Piraí, no Sul Fluminense, a Rio+Saneamento realiza nesta terça-feira (4), entre 7h30 e 11h, manutenção preventiva no sistema de abastecimento da cidade. Equipes da concessionária farão a substituição de válvulas da Estação de Tratamento (ETA) localizada no município.

O serviço pretende promover a melhoria operacional e manter o padrão de qualidade da água tratada.

Para realizar a manutenção será necessário interromper temporariamente o fornecimento em 18 bairros: Jaqueira, Dona Martha, Asilo, Casa Amarela, Cruzeiro, Vista Alegre, Tupinambá, Koopland, Cava, Ponte das Laranjeiras, Toca do Lobo, Vila das Palmeiras, Caiçara, Santo Antônio do Oratório, Enseada das Garças, Varjão, Sossego e Sarole. O abastecimento de água será retomado assim que a limpeza for concluída.

Imóveis com caixas d’água e/ou cisternas não devem ser afetados pela redução temporária do fornecimento. Como nem todos têm reservatórios, a Rio+Saneamento orienta aos consumidores que utilizem água de forma consciente e adiem tarefas que exijam grande consumo neste período.

Canais de atendimento

Os moradores de Piraí e dos demais municípios atendidos contam com diversos canais de comunicação com a Rio+Saneamento. Um deles é pelo telefone: 0800 772 1027 (Região Metropolitana e interior). O número oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp. Os consumidores também têm à disposição o aplicativo Cliente Rio+ e o site riomaissaneamento.com.br