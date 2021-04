Rodrigo Drable baixa decreto e permite retorno de ensino presencial

Matéria publicada em 13 de abril de 2021, 18:36 horas

Medidas saem em conjunto com as adotadas pela Prefeitura de Volta Redonda e de acordo com o que foi acertado com o MPRJ

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable baixou nesta ter√ßa (13) novo decreto contendo medidas de combate √† contamina√ß√£o pela Covid-19. As medidas saem em conjunto com as adotadas pela Prefeitura de Volta Redonda e de acordo com o que foi acertado com o Minist√©rio P√ļblico do Estado do Rio (MPRJ). Entre as principais medidas definidas pelo decreto, est√° o retorno do ensino presencial no munic√≠pio. O prefeito tamb√©m restabeleceu o atendimento ao p√ļblico na prefeitura. As medidas valem at√© o dia 18 de abril. As aulas retornam dia 19 na rede municipal.

O hor√°rio de funcionamento do com√©rcio ser√°¬† de segunda a sexta-feira no hor√°rio de 10:00 horas √†s 18:00 horas e aos s√°bados de 09:00 horas √†s 13:00 horas, exceto para supermercados, farm√°cias, drogarias, padarias e atividades essenciais descritas no Decreto n¬ļ 10.282/2020 do Governo Federal, que poder√£o manter o funcionamento dentro do hor√°rio comumente praticado.

Bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres poderão funcionar até às 21 horas, em todos os dias da semana, e deverão cumprir as  medidas sanitárias previstas nos decretos anteriores. Somente poderão ser utilizadas 50% das mesas do estabelecimento. Estabelecimentos com capacidade para mais de 40 pessoas deverão submeter todos os presentes a verificação de temperatura antes de adentrar no recinto, não podendo ingressar aqueles com febre.

As casas de festas infantis e espaços de recreação infantil poderão funcionar até as 21:00 horas durante todos os dias da semana, observados os protocolos sanitários.

Os clubes sociais poder√£o funcionar para pr√°tica de esportes individuais.

As academias e estabelecimentos de prática de atividades físicas poderão funcionar de segunda-feira a sábado de 05:00 horas até as 22:00 horas, com até 50% da capacidade de ocupação, distanciamento de 1,5 metro entre os usuários e agendamento prévio, que deverá ser apresentado a fiscalização quando exigido, ficando o estabelecimento infrator sujeito a suspensão de seu alvará de funcionamento.