Rodrigo Drable detalha avanço das obras de readequação ferroviária

Matéria publicada em 1 de junho de 2021, 20:26 horas

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable falou, durante transmissão ao vivo por redes sociais nesta terça-feira (01/06), sobre o remanejamento dos trilhos que cortam a área central de Barra Mansa, o que constitui a parte principal da readequação ferroviária na cidade.

O prefeito explicou que serão removidos os trilhos das laterais da calha ferroviária, passando a movimentação dos trens para o centro da mesma calha. No espaço que será criado ao lado dessa calha, serão implantadas duas avenidas.

Segundo o prefeito, além do impacto na mobilidade urbana, as novas avenidas trarão uma grande melhoria visual para o centro da cidade.

Além dessa intervenção, Barra Mansa receberá passarelas e viadutos que facilitarão o contato entre os dois lados da via férrea.

Outra questão que dificultava o avanço das obras foi resolvida: Drable, acompanhado do secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, e de representantes da empresa Concremat, entregou o Termo Provisório de Ocupação de Imóvel Público aos proprietários das 17 casas instaladas no Campo do Ferroviário, no bairro Estamparia.

O documento, assinado pelo prefeito e pelo superintendente Regional do DNIT no estado do Rio de Janeiro, Robson Carlindo, garante os direitos aos inquilinos em suas novas casas. As moradias foram concedidas às famílias que tiveram suas residências desapropriadas para que as obras do Pátio de Manobras continuassem.

Durante a entrega, Drable lembrou o empenho na construção das moradias e anunciou uma área de lazer próxima ao local.

Além dessas informações, o prefeito apresentou os números referentes à pandemia de Covid-19 no município e falou da estrutura criada para permitir a vacinação com o imunizante da Pfizer, além de mencionar mais obras que estão sendo realizadas na cidade.