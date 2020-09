Rodrigo Drable detalha em live uso de verba recebida do Finansus

Matéria publicada em 2 de setembro de 2020, 20:08 horas

Atualização 02/09/2020 Publicado por Rodrigo Drable em Quarta-feira, 2 de setembro de 2020

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable utilizou parte do tempo de uma transmissão ao vivo feita no início da noite desta quarta-feira (02) para rebater acusações feitas em delação premiada pelo ex-secretário estadual de Saúde Edmar Santos, afirmando que a cidade teria recebido verbas do Finansus e que esse valor seria destinado a contratar empresa que levaria a verba para um esquema de corrupção. Rodrigo confirmou o recebimento da verba, registrada em 23 de dezembro do ano passado, mas negou que tivesse sido contratada qualquer empresa que pudesse participar de esquema de desvio de valores.

O prefeito também detalhou a destinação desse dinheiro, que foi usado para pagar despesas do setor de saúde do município e para quitar alguns pagamentos que a prefeitura havia atrasado, inclusive com a Santa Casa de Barra Mansa. Ele explicou que, do valor recebido, ficaram nos cofres da prefeitura cerca de R$ 1,9 milhão, que serão utilizados para despesas futuras.

Rodrigo acrescentou ainda que a Prefeitura de Barra Mansa tem em caixa, no momento, mais de R$ 40 milhões, cuja destinação é manter, até o fim do ano, o funcionamento das unidades de saúde do município.

Drable desabafou em relação a ataques que vem sofrendo: “Estou mostrando que o dinheiro foi usado para pagar serviços que atende a população, que salvam vidas. Está tudo aqui: preto no branco. Aqui tem responsabilidade, tem compromisso. Não tem essa balbúrdia que acontece em outras cidades. É para calar a boca desse pessoal que fala besteira o dia inteiro, porque se tem gente que está sendo salva é porque tem muita gente trabalhando certo. Querem atribuir a mim aquilo que eles gostariam de fazer. Não houve qualquer contratação irregular de empresa. Em período eleitoral, as pessoas fazem absurdos”, disse.

O prefeito acrescentou que a UPA do Centro é considerada a quarta melhor do Brasil pelo Ministério da Saúde. “Salva vida e é considerada a quarta melhor do Brasil”, disse, detalhando também o custo da unidade, que caiu nos últimos anos, e destacando o investimento feito na UPA da Região Leste.

Nota oficial

A prefeitura também emitiu nota sobre o assunto. Segue a íntegra:

“A Prefeitura Municipal de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, informa que o recurso do FINANSUS de R$ 10 milhões, repassado pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e divulgado pela imprensa digital nas últimas horas, foi utilizado para pagamentos de prestadores de serviço que já possuíam contratos em andamento e que nenhuma nova empresa foi contratada com este valor”.

“O recurso, publicado no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, nº 1137, do dia 23 de dezembro de 2019, vem sendo utilizado até o presente momento e possui o saldo de R$ 1.903.530,62. O auxílio é utilizado com critério e responsabilidade, ajudando o município a manter os serviços de saúde”.

“A prefeitura de Barra Mansa irá divulgar no Portal da Transparência a relação dos pagamentos realizados, no prazo de 24 horas. O mesmo será enviado à Comissão de Saúde da Câmara Municipal e ao Conselho Municipal de Saúde”.

“A prefeitura reitera o seu compromisso em manter a transparência e preza pela verdade dos fatos”.