Rodrigo Drable diz que foi acusado indevidamente por vereador de oposição

Matéria publicada em 14 de julho de 2020, 11:56 horas

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Dable, emitiu nota oficial sobre sobre a operação realizada na manhã desta terça-feira, 14, para apurar suspeitas de corrupção na relação entre o próprio prefeito e alguns vereadores. Na nota, encaminhada pela assessoria da prefeitura, o prefeito diz que foi acusado indevidamente por um vereador de oposição. O parlamentar mencionado por Drable na nota teria gravado vídeos do prefeito e de mais dois colegas oferecendo vantagens e dinheiro em troca de votos a favor do governo. No centro da questão está a votação das contas do governo de 2018, que foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado, mas aprovadas pelos vereadores.

Veja a nota na íntegra

A Prefeitura de Barra Mansa informa que, a partir de uma representação de um vereador de oposição, o prefeito Rodrigo Drable foi acusado indevidamente de ter oferecido vantagens em votação na Câmara Municipal.

Vale ressaltar que o vereador que fez a acusação votou contra a aprovação das contas, assim como votou contra outras matérias importantes para o município, demonstrando que se trata de uma manobra política, reiterando a prática da oposição em fazer denúncias infundadas contra a prefeitura.

O corpo jurídico do município já está trabalhando na elucidação dos fatos para corrigir esta injustiça neste importante momento de enfrentamento à pandemia da Covid-19.