Rodrigo Drable emite novo decreto sobre regras para Covid-19

Matéria publicada em 3 de maio de 2021, 09:35 horas

Comércio deverá funcionar das 9 às 18 horas, durante a semana e no sábado, das 9h às 13h

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable emitiu novo decreto com medidas para enfrentamento da Covid-19, que ficam em vigor até 09 de maio. Pelas novas regras fica estabelecido que os comércios poderão funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h à s 18h e, aos sábados de 9h à s 13h, exceto para supermercados, farmácias, drogarias, padarias e atividades essenciais.

O decreto estabelece ainda que bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres, poderão funcionar até as 23h, durante todos os dias da semana, sendo vedada a comercialização de bebidas alcoólicas, após as 21 horas. Estes estabelecimentos devem ainda ocupar 50% das mesas e fica proibida a permanência de clientes em pé, bem como a utilização de pista de dança. O descumprimento dos horários de fechamento pode gerar suspensão dos serviços, por 15 dias e cassação de alvará em caso de reincidência.

Mais

As casas de festas infantis e espaços de recreação infantil poderão funcionar até as 23 horas, durante a semana. Também ficam liberadas as atividades esportivas, bem como o funcionamento das academias e estabelecimentos de prática de atividades físicas que ficam liberadas de segunda-feira à sábado, das 5h até as 22h, com até 50% da capacidade de ocupação, distanciamento de 1,5 metro entre os usuários e agendamento prévio.

Proibidos

O decreto proíbe a permanência de pessoas em praças e espaços públicos.