Rodrigo Drable reafirma inocência e diz que disputará eleição

Matéria publicada em 30 de julho de 2020, 15:07 horas

Barra Mansa – Em áudio enviado à emissora rádio Vibe, o prefeito afastado de Barra Mansa, Rodrigo Drable, reafirmou que é inocente e argumentou que a aprovação da admissibilidade de seu processo de impeachment é um indício de que não houve pagamento de benefícios ilegais a parlamentares. O DIÁRIO DO VALE apresenta, a seguir, a transcrição da fala de Drable.

O áudio

“Primeiro eu quero dizer a todos, de uma forma muito contundente, que estou sendo afastado sem nenhuma acusação de desvio de recurso público. Vocês sabem que ao longo do tempo em que estou prefeito, três anos e meio, tentaram de todas as maneiras me acusar, me atribuir alguma coisa do tipo, e nunca colou. Nunca colou porque nunca teve.”

“Nós enfrentamos várias dificuldades e transformamos alguns atos de gestão que incomodam muita gente.Por exemplo: a prefeitura tinha mais de dois mil contratados que eram de liovre escolha do prefeito. Nós implementamos os processos seletivos, onde qualquer um pode entrar, independente de gostar de mim ou não, independente de ser indicação de algum vereador ou não. Isso gera uma insatisfação danada.”

“Eu acabei com os cabides de emprego. Eu não tenho parente nenhum na prefeitura, minha esposa não é secretária; eu nunca dei guarida para quem não trabalha, e isso incomoda muita gente. Tentaram de todas as maneiras, então, me acusar. Inventaram histórias com meu nome e não colou.”

“A única maneira que eles tiveram dre me afastar do processo eleitoral, de dificultar a minha possibilidade de disputar a eleição, foi essa armação que fizeram. Eu estou sendo acusado de oferecer vantagem para vereadores, mas ontem foi aprovada a comissão de impeachment, que vai investigar esse fato. Foi aprovada por todos os presentes, não teve nenhum voto contra.”

“E aí eu me pergunto, e pergunto a vocês: se tivesse alguma coisa errada, algum vereador votaria pra abrir a comissão, ou faria de tudo para esconder? Se todos votaram para abrir, é óbvio que não tem nada, que não ninguém envolvido e que isso é uma grande histoprinha, uma grande mentira que inventaram pra me afastar do período eleitoral, quando nós estamos num momento em que Barra Mansa, em meio à pandemia, é a cidade que mais se destaca, é a cidade que está mais organizada.”

“Enquanto outras cidades estão atrasando os salários, ontem, dia 29, Barra Mansa conseguiu pagar os salários antecipadamente. Ou seja, por mais difícil que seja o momento, Barra Mansa está sobrevivendo, porque nós temos nos dedicado muito, com uma equipe imensa, que faz o seu melhor o tempo todo.”

“E é óbvio que a oposição fica desesperada com isso. Mas se tivesse alguma coisa errada, eu não teria na Câmara dos Vereadores dizendo ‘não, não faça a investigação’ ? èlo contrário, todos quiseram a investigação e eu acho ótimo. Porque eu quero ouvir quem é que recebeu alguma coisa errada lá. Eu quero ouvir deles quem é que vai dizer que teve alguma condução ilícita, porque não teve.”

“Eu deixo aqui meu abraço carinhoso a cada barramansense. Eu digo a você: em breve, e muito em breve, a gente vai estar de volta e vamos continuar trabahando pela cidade que a gente ama. E esses que querem a cadeira de qualquer maneira não vão ter sucesso”.