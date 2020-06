Rodrigo Drable se reunirá com MPRJ para discutir reabertura de templos

Matéria publicada em 9 de junho de 2020, 19:56 horas

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, informou nesta terça-feira (09) através de transmissão ao vivo em uma rede social, que vai se reunir nesta quarta (10) com o Ministério Público do Estado do Rio para discutir, entre outros assuntos, a reabertura de templos e igrejas na cidade.

Rodrigo explicou que houve um pedido da Justiça para que a Defensoria Pública se manifeste com relação ao templos, depois da reviravolta em nível estadual, quando uma decisão suspendeu os efeitos do decreto do governador Wilson Witzel, reabrindo os locais de culto e, horas depois, outra decisão restabeleceu a flexibilização.

O prefeito também informou que a cidade continua com 67% de leitos de UTI e 68% dos leitos clínicos vagos, além de haver 81% de respiradores disponíveis.

“A cidade hoje tem estrutura suficiente para atender aos casos (de Covid-19)”, disse o prefeito.

Pátio de Manobras

O prefeito também mencionou a construção das casas que serão destinadas a famílias que moram em um terreno que será usado para obras viárias do Pátio de Manobras no Centro da cidade, e lembrou que, no bairro Vista Alegre, os serviços já estão em andamento.