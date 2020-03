Rodrigo Drable vai à Justiça para fechar agências bancárias

Matéria publicada em 21 de março de 2020, 20:04 horas

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, vai à Justiça para conseguir o fechamento de agências bancárias na cidade. Ele argumentou que o ambiente dos bancos é propício à transmissão do Covid-19, o Novo Coronavírus. A alternativa para a população é utilizar os caixas eletrônicos. No entanto, como os bancos não ficam sob jurisdição municipal, ele precisa que a Justiça o apoie na medida. A informação foi dada em transmissão ao vivo por uma rede social na noite deste sábado (21).

O prefeito também falou das queixas que recebeu contra uma empresa de telemarketing que funciona no município, perto do limite com Volta Redonda. Ele disse que a equipe da prefeitura foi ao local e fez uma série de exigências, que deverão ser cumpridas até segunda-feira (23). Drable disse que, se preciso, interditará o local.

Novas medidas

Na segunda-feira (23) o prefeito vai fechar um pacote de medidas para regulamentar o funcionamento de supermercados, visando garantir distância entre clientes e entre funcionários.

A frota de ônibus que circulam dentro do município será reduzida, e o prefeito recomendou que as pessoas evitem sair de casa e usar ônibus.

O transporte intermunicipal dentro da região continua como está. Para o Rio e Grande Rio, as viagens estão proibidas, assim como as interestaduais.

Bares, lanchonetes, salões de barbeiro e de beleza permanecerão fechados. Em padarias e supermercados, não poderá haver consumo de alimentos dentro do estabelecimento.

Só poderá haver entrega de gás em domicílio. Está proibido comprar no depósito.

Hotéis e motéis deverão permanecer fechados, exceto aquele que estejam hospedando pessoal de saúde, e só para atender a esses profissionais.

Agências de automóveis só podem funcionar a portas fechadas.