Rogério Loureiro fala sobre apelo para que Samuca tente reeleição

Matéria publicada em 31 de julho de 2020, 16:44 horas

Secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Volta Redonda afirma que gesto de Samuca é nobre, mas vê necessidade de continuidade na gestão

Volta Redonda – Rogério Loureiro, que é empresário e um dos líderes políticos de Volta Redonda, vem fazendo uma campanha para que o prefeito Samuca Silva volte atrás em sua ideia de abrir mão da tentativa de reeleição. Nesta entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE, ele afirma que o prefeito fez um grande esforço para “arrumar a casa” e, no momento em que a cidade iria colher os frutos desse trabalho, foi surpreendido pela pandemia de Covid-19. Mesmo assim, ele afirma que importantes iniciativas, como o Polo Metalmecânico, surgido através da reaproximação entre o município e a CSN, tiveram sucesso. Por isso, Loureiro acha necessário que o prefeito busque a continuidade do seu trabalho, para que a cidade viva um dos mehores períodos de sua história.

Diário do Vale – O senhor é uma das lideranças que demonstram interesse em que o prefeito Samuca Silva volte atrás em sua decisão de não disputar a reeleição. Qual a motivação dessa atitude?

Rogério Loureiro – O prefeito passou o início do seu governo colocando ordem na casa, após receber uma prefeitura cheia de dívidas e de problemas. Mesmo assim, ele conseguiu avanços importantes para a cidade, entre eles a: aquisição do hospital Santa Margarida, a reforma do Zoo, a entrega da Rodovia do Contorno, construção de creches e o maior plano de arborização da cidade, para citar alguns apenas exemplos. Outro importante fato foi a mudança na relação da prefeitura com a maior empregadora da cidade, a CSN. Sua articulação junto com a empresa e ao Governo do Estado permitiu a aprovação da Lei do Aço, que está viabilizando o polo metal-mecânico na cidade e vai viabilizar mais de três mil empregos na cidade, além de representar ganhos de arrecadação da cidade.

O ano de 2020 começou muito promissor para a cidade e acredito que iríamos colher, como estamos colhendo, o resultado de muito do trabalho que vem sendo feito pelo prefeito ao longo do tempo. Infelizmente, veio a pandemia. Eu entendo e admiro o prefeito Samuca por ter anunciado que priorizaria o combate a pandemia à sua própria reeleição. É um gesto nobre e ele tem dado o exemplo de que com planejamento e transparência é possível enfrentar essa doença. Volta Redonda hoje controlou o número de casos, aumentou o número de leitos, buscou alternativas de tratamento e está servindo de exemplo para outras regiões do país.

Porém, acredito que uma ruptura na gestão de Volta Redonda não seria benéfica para a cidade. Creio que seja muito importante que o prefeito se candidate, se reeleja, e dê continuidade ao seu trabalho.

DV – O senhor é um empresário bem-sucedido e não tem interesse financeiro no cargo que atualmente ocupa. Acredita que terá mais contribuições a dar ao município, caso Samuca se reeleja?

RL – Eu acredito que sim, que ainda tenho muitas contribuições a dar e, isso se deve a forma do Samuca de fazer gestão da cidade, de forma profissional e competente. Ele dá ao seu secretariado direcionamento e autonomia para desempenho das atividades e cobra os resultados. Eu venho da iniciativa privada e acredito que a atuação do Samuca está alinhada às melhores práticas de gestão que existem. Isso é muito importante num momento de dinheiro escasso e em uma cidade com grandes desafios como Volta Redonda.

DV – O prefeito afirma que trabalha a partir de pesquisas. O senhor tem acesso a esses dados? Acredita que Samuca tem boas possibilidades de vitória?

RL – Eu prefiro não comentar sobre pesquisas, uma vez que não há pesquisas registradas na cidade, mas eu não tenho dúvidas o prefeito tem excelentes possibilidades de vitória. Ele é uma pessoa que sabe se comunicar e durante a campanha vai ter toda a possibilidade de defender seu legado e apresentar suas propostas para os próximos quatro anos.

DV – O grupo político do prefeito continua unido?

RL – Sem dúvida nenhuma o nosso grupo político está unido e vai caminhar junto nas eleições de 2020. Por outro lado, por motivos óbvios, não há nenhum nome melhor para liderar o nosso grupo do que o próprio prefeito. Esta também é uma das razões pelas quais eu defendo sua candidatura.