Sabonetes começam a ser distribuídos para moradores de Volta Redonda

Matéria publicada em 25 de março de 2020, 20:12 horas

Supermercados doaram 60 mil sabonetes para ajudar na prevenção ao coronavírus

Volta Redonda– Moradores dos bairros Mariana Torres e Três Poços receberam nesta quarta-feira (25) sabonetes da prefeitura. A iniciativa visa colaborar com a higiene das mãos dos moradores, evitando uma das formas de contaminação do novo coronavírus (Covid-19). Segundo a prefeitura, mais de cinco mil sabonetes já foram doados e a distribuição continuará até que todas as unidades sejam entregues.

A ação segue pelos próximos dias em outros bairros, até que os 60 mil sabonetes doados pelos supermercados de Volta Redonda sejam totalmente entregues aos moradores. A moradora do bairro Três Poços, Marlene Maria de Souza, contou que essa iniciativa é favorável e que ela e a família estão tomando as medidas de higiene recomendadas.

– Estamos nos cuidando em casa do jeito que podemos e toda ajuda é bem-vinda nesse momento – contou.

José Martins de Lima, também morador de Três Poços, também elogiou a medida.

– Estamos ficando longe uns dos outros, sem contato nenhum e usando todos os meios para manter as mãos higienizadas – disse.

O prefeito Samuca Silva contou que a prefeitura também está realizando a compra de mais 50 mil unidades de sabonetes.

– Estamos tomando todas as precauções para evitar que o vírus circule na cidade. É importante que todos colaborem e fiquem em casa – pediu o prefeito.