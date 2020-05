Samuca afirma que MPRJ se pronunciará na quinta-feira sobre ampliação da flexibilização

Matéria publicada em 26 de maio de 2020, 17:06 horas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva informou na tarde desta terça (26) que o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) deve se manifestar nesta quinta (28) sobre a proposta técnica apresentada por ele com o objetivo de ampliar a flexibilização de atividades econômicas e sociais. Samuca enregou o documento aos procuradores na última segunda (25).

Pela proposta, clubes, academias, igrejas e templos religiosos seriam abertos em 10 de junho, seguindo uma série de restrições quanto à ocupação de parte da capacidade total, e outras medidas de segurança e higienização, como distanciamento entre os frequentadores, proibição para grupos de risco e disponibilização de álcoole em gel.

As escolas particulares abrem parcialmente no dia 30 de junho, com 20% da lotação, para as turmas dos primeiros anos de ensino fundamental, limitadas aos pais que precisem deixar os filhos nas escolas para poderem trabalhar.

Escolas da rede municipal só retornam à atividade no próximo ano letivo, e os programa para idosos e o Parque Aquático do município seguem sem previsão de retorno.

Samuca destacou, na segunda-feira, que independentemente da resposta do MPRJ a essa proposta, a cidade retoma nesta quinta o nível de flexibilização que tinha até a quarta passada, quando as medidas de restrição foram restabelecidas em função de aumento do número de casos suspeitos em mais de 5% por mais de dois dias.