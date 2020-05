Samuca afirma que um dos objetivos da barreira é preservar leitos na cidade

Matéria publicada em 6 de Maio de 2020, 16:49 horas

Prefeito diz que duas pessoas de fora que já estavam na rede pública de Volta Redonda foram transferidas para o Hospital de Campanha

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva afirmou, em transmissão ao vivo feita na tarde desta quarta-feira (06) pelas redes sociais, que duas pessoas de fora de Volta Redonda que já estavam na rede púbica de saúde da cidade foram transferidas para o Hospital de Campanha montado no Estádio Municipal Raulino de Oliveira, Ele usou esse exemplo para dizer que um dos objetivos do fechamento da cidade para carros de outros municípios é evitar que os hospitais públicos de Volta Redonda recebam pessoas de outros municípios.

Samuca afirmou ainda que vai tomar providências jurídicas e administrativas para proteger os leitos do sistema público de saúde da cidade.

Flexibilização

O prefeito afirmou ainda que a cidade continua dentro das metas de flexibilização estabelecidas no acordo judicial que permitiu a reabertura do comércio: o aumento do número de casos suspeitos nas últimas 24 horas foi de 1,53%, para uma meta de 5% em dois dias seguidos; a ocupação do Hospital de Campanha está em 7% e, se todos os pacientes de Covid-19 enfermaria fossem transferidos para lá chegaria a 18% – a meta é de 60%; quanto aos leitos de CTI, a ocupação é de 22%, para uma meta de 50%.

Samuca declarou que a próxima semana será um grande desafio para a cidade, que é manter os números de contaminações nos níveis atuais, mesmo com a reabertura do comércio varejista, prevista para o dia 11 de maio.

– Se a população respeitar as normas, o cotidiano poderá voltar – disse Samuca.